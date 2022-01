El presidente del Honorable Concejo Deliberante estará a cargo del Ejecutivo Municipal durante la primera quincena de enero debido a que el Intendente Walther Marcolini está de licencia por vacaciones. Al frente del cuerpo legislativo quedó el edil del PRO Daniel López (vicepresidente 1°).

En diálogo con F.M. Viñas, Morán comentó cuál es la agenda de trabajo en el lapso en el que será intendente interino en un contexto de compleja situación epidemiológica por el crecimiento de contagios pero también hizo referencia a otros temas puntuales que han surgido en los últimos días: ‘El Intendente como todos los años, por alguna razón, se toma una licencia y en este caso como lo hace todos los eneros de cada año se tomó vacaciones por lo que se debe hacer cargo en ese ínterin el presidente del Concejo Deliberante. Estamos en contacto con el Sr. Intendente para seguir trazando la agenda en estos días‘, explicó.

Hasta que el mandatario municipal se reincorpore a sus labores ejecutivas, la administración formalmente estará representada por José Morán, quien aseguró: ‘Me he contactado y reunido con los diferentes directores de áreas y el secretario de gobierno, que son prácticamente los que llevan adelante las tareas del municipio, y me puse a su disposición para colaborar con los necesario. Además me he reunido con vecinos para aportar a la solución de diversos problemas que van surgiendo’, y en la misma línea sostuvo que esto significa para él ‘una gran responsabilidad y un gran compromiso al que trataré de llevarlo de la mejor manera posible como en el Concejo Deliberante‘.

Consultado sobre la decisión de suspender eventos públicos masivos en nuestro departamento, Morán consideró que ‘es necesario sumar al pedido de responsabilidad social este tipo de medidas ya que desalientan la aglomeración de gente a fin de evitar la propagación del virus‘. Asimismo recordó que el marco de esta tercera ola ‘debemos cuidarnos más que nunca para no llegar a cierres que no benefician a sectores golpeados por la pandemia. Estas medidas surgen para cuidar a los alvearenses‘.

Sobre la situación de la Casa del Discapacitado, que el pasado 28 de diciembre recibió una carta documento por parte del Municipio para que desalojen ante la negativa del locador de renovar el contrato, manifestó: ‘Justamente este martes estuve reunido con el secretario de gobierno y también por el asesor letrado por ese tema. Esta decisión se había tomado en diciembre, ellos ya venían trabajando en lo que era el tema del alquiler como lo dijo el asesor letrado (Sergio Alonso) se terminaba el 31 de diciembre y por distintos motivos y por la deuda, que es otro de los problemas, se ha generado estos conflicto‘.

En este sentido aseveró: ‘Vamos a seguir trabajando y reuniéndonos para ver cómo acompañamos a estos chicos de la Casita del Discapacitado y la panadería que es parte de su estilo de vida y que es un medio fundamental por el cual obtienen un beneficio a ellos y a la familia‘.

‘Hay que seguir trabajando y no tenemos que perder de vista el cuidado y protección de esos chicos y las familias que es nuestro objetivo principal. En estos días voy a estar trabajando y aportando en lo que pueda y después seguramente el señor Intendente Walther Marcolini será quien tomará la decisión y dará su punto de vista‘, concluyó.