Durante la jornada del jueves, el Intendente Walther Marcolini recibió la visita del Ministro de Economía, Martín Kerchner y otros funcionarios, con quienes sobrevoló las zonas afectadas por incendios, la pista en construcción en Monte Comán para el PPMF, se reunió en el SUM de Corral de Lorca con beneficiados de contribuciones para arreglo de alambrados, también con productores de PROAL los cuales habían recibido un subsidio para malla antigranizo, para culminar en la obra del nuevo SUM del Barrio Zangrandi.

Inicialmente hubo una reunión en la Base del PPMF de Monte Comán con el Coordinador del PPMF Guillermo Ferraris, el Presidente del ISCAMEN Alejandro Molero, Jefa de la Dirección Provincial de Vialidad zona Sur Emilce Lozano, el Senador provincial Adrián Reche y personal del PPMF Base Monte Comán.

Luego, Kerchner, Marcolini y Ferraris sobrevolaron las zonas afectadas por incendios esta última semana y la zona que se quemó el verano pasado, tanto para evaluar daños como para advertir la lenta recuperación del monte. También volaron sobre la pista en construcción en Monte Comán para el PPMF, que servirá para realizar maniobras principalmente en la zona Norte de nuestro departamento.

Posteriormente, los tres funcionarios junto al Gerente del IDR Armando Camerucci, el Director provincial de Ganadería Ramiro Zaragoza, el Subsecretario de Agricultura Alejandro Zlotolow, el Coordinador del Cluster Ganadero Mauricio López Huerta, productores y vecinos de Corral de Lorca se reunieron en el SUM del paraje y observaron las obras que el municipio lleva adelante en ese lugar. Además, conversaron con los productores sobre el Programa de Desarrollo Rural Incluyente, por el que fueron beneficiados con subsidios, para la construcción y reparación de alambrados, corrales y mangas.

A continuación, la comitiva se reunió con los productores de PROAL, quienes fueron beneficiados con subsidios para la colocación de malla antigranizo para hortalizas.

Por último, Marcolini y Kerchner estuvieron presentes en la obra del nuevo SUM del Barrio Zangrandi.

El jefe comunal agradeció al Ministro por su visita y destacó el trabajo en conjunto con la Provincia, además de la importancia de tener un Ministro que conozca el territorio en su totalidad.

“Este es un camino basado en la producción que genera empleabilidad, buscando revertir el momento difícil que atraviesa nuestra economía regional”, resaltó Walther Marcolini, quien culminó especificando que en el Barrio Zangrandi para la construcción del SUM se está empleando a personas que viven en ese barrio, que comúnmente se dedican a trabajar en las fincas en este época, pero debido a las inclemencias no tenían trabajo en la actual temporada.

Por su parte, el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía Martín Kerchner respecto a los incendios solicitó a los productores que sean responsables y solidarios con sus vecinos con el mantenimiento de las picadas cortafuego. “Hay muy buen trabajo en algunas picadas y es inexistentes en otras”.

Guillermo Ferraris explicó que al sobrevolar las zonas afectadas en 2018 se pudo ver la recuperación de esos campos, que en algunos sectores no se han recuperado. “Pudimos sobrevolar todo el perímetro que se quemó la semana pasada, se encuentra en guardia de cenizas, porque con esta ola de calor no podemos darlo por extinguido, sí en 48hs más. En el campo de Chamula hay pérdidas de infraestructura, en alambrados, hay cerca de 12km perdidos que para los costes son pérdidas bastante considerables ”.

“Pudimos apreciar la falta de picadas cortafuego en muchos campos, que perjudican el trabajo de brigadistas. Desde la Dirección de Recursos Naturales y la Secretaría de Ambiente venimos haciendo hincapié en que los productores realicen las picadas cortafuego. Nosotros estamos haciendo la aplicación de la Ley 6.099, en este momentos hemos emitido 40 cartas documento de productores que van a sanción directa. Hemos hecho mucho relevamiento, quienes no tienen las picadas en condiciones afectan a quienes las tienen hechas en caso de acontecer un incendio”.

ACUEDUCTO GANADERO BOWEN – CANALEJAS

En lo que respecta al acueducto ganadero Bowen-Canalejas, Martín Kerchner aseguró que la obra va muy bien, pudo ver la obra donde se emplazará el reservorio de agua. “Va a ser una gran inversión para transformar la ganadería de Mendoza, para que el sector ganadero tenga un desarrollo y un futuro mucho más promisorio. A su vez pedimos la devolución del esfuerzo compartido con las picadas de cada uno de los propietarios de campo”.

RETENCIONES AL VINO Y SITUACIÓN AGRÍCOLA

En cuanto a las retenciones al vino, “en noviembre tratamos de conseguir financiamiento para la cosecha, luego advertimos el problema actual: hay mucho vino en la bodega además de la pérdida por granizo en esta zona.

Estamos tratando de que ese vino no afecte el precio y avanzando en la posibilidad de que las retenciones, para aquellos porcentajes que superaban el promedio no pagaran esa retención, para poder exportar ese vino excedente. Eso no alcanza, porque si sobra o falta vino en Mendoza estamos en crisis.

Esta política pública que venimos llevando a cabo: seguro agrícola, lucha antigranizo a pleno, el plan de reconversión vitivinícola son para dejar de producir vino que no es consumido, el consumidor dejó de tomar vino, aparecieron otras alternativas y otras bebidas. El sector debe reconvertirse, se debe tratar de exportar, porque si hay alguien que consume vino es el mundo, tenemos que ser más competitivos, lograr que el estado elimine impuestos distorsivos, baje barreras paraarancelarias, logre acuerdos de libre comercio y eso lleva muchos años, además de lograr bases de ultramar para exportar productos.

En este sentido, ya llegó el primer contenedor de ciruelas secas a Dubai y lo mismo ha pasado en Shangai con el vino”, detalló Martín Kerchner.

“Tenemos que cuidar a quienes han perdido la producción, es la primera vez, en más de 25 años, que un apoyo por pérdida climatológica salga dentro de la temporada en que se produjo. Específicamente, a solo dos meses están cobrando quienes han perdido el 100%, un total de veintidós millones de pesos, eso lo pagan las aseguradoras según contrato, de eso se trata dar estabilidad al Estado y que el productor cuente con el pago inmediato”, resaltó el Ministro.

“La obra pública de Mendoza apunta a sostener el empleo, se han entregado viviendas, se encara una gran inversión del acueducto para sostener el empleo y promover el desarrollo. Un Estado tiene que usar sus pocas herramientas para sostener el momento de vacas flacas para que cuando venga el momento de vacas gordas sea el sector privado el que genere la riqueza”, concluyó Martín Kerchner.

