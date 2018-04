El debate oral por el homicidio de Alan Joan Villegas se desarrollará entre el 15 y el 24 de mayo en el que será juzgado el futbolista Luciano Cabral, ex Argentino Juniors, ex selección sub 20 de Chile (se nacionalizó en ese país) y jugador del Atlético Paranaense de Brasil al momento del crimen cometido el 1 de enero de 2017 en General Alvear.

En el banquillo de los acusados también se sentarán José Cabral (padre del deportista – 42 años), Axel Olguín (primo – 20) y Hugo Brian Santana, de 18 años pero al momento del hecho tenía 17.

La fecha se decidió este viernes al finalizar la audiencia de preparación del juicio, en el que el fiscal, el abogado de la familia de la víctima y los defensores de los imputados ofrecieron pruebas, testimonios y pericias.

Tíndaro Férnandez y Gustavo Nedic, abogados defensores del futbolista profesional, pidieron anular la indagatoria de Luciano Cabral durante la instrucción de la causa alegando que se violó el derecho de defensa porque no estaban todas las pruebas al momento de hacer esa declaración; pero el tribunal lo rechazó en conformidad con lo solicitado por el fiscal Norberto Jamsech, ya que ese punto se había planteado en la audiencia de apelación y el tribunal de entonces lo rechazó.

De esta forma ya está todo listo para realizar el debate oral por homicidio perpetrado en la mañana del 1 de enero de 2017 en el barrio Los Inmigrantes, donde Joan, de 27 años, fue golpeado entre varias personas y la herida fatal habría sido una gran piedra arrojada en su cabeza. Broncas de vieja data y el abundante alcohol de fin de año habrían detonado la agresión.

La causa está caratulada “homicidio agravado por la participación de menores” debido a la participación, según la investigación judicial, del entonces menor Brian Santana y de un chico de 13 años, que por su edad es inimputable y no puede ser juzgado.

El tribunal que realizó la audiencia preliminar y que llevará adelante el juicio está presidido por el juez Julio Bittar, acompañado por su colega Ariel Hernández y completado por Carlos Alberto Parma, miembro del Tribunal Penal de Menores de Mendoza.

Debido a la presunta participación de dos menores de edad, en el tribunal se requiere un juez de menores y fue necesario traerlo desde la capital provincial porque los integrantes del Tribunal Penal de Menores de San Rafael ya habían participado en la causa al resolver la apelación de Luciano Cabral.

Uno San Rafael