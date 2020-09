El 28 de agosto será para siempre un día negro en el almanaque de la familia alvearense Montes-Castro. En medio del difícil momento que transitan producto del femicidio de Yanina en Comodoro Rivadavia, su mamá Mónica expresó en al aire de F.M. Viñas un duro testimonio que de trasfondo exhibe el pedido de justicia y mayor acción por parte de los organismos responsables de garantizar el cese del flagelo de la violencia de género.

Yanina Castro (31) residía en la localidad chubutense desde hacia 9 años: «Como todos aquellos que quieren mejorar su situación, mi hija se fue de Alvear con el fin de vivir mejor y lograr un mejor pasar«, manifestó Monica Castro, quién se hizo cargo del cuidado de dos hijos de Yanina, de 10 y 13 años.

En Comodoro Rivadavia, Yanina formó una nueva familia junto a Mariano con quien tuvo un hijo y luego se separó. Al momento del crimen el pequeño de 5 años estaba con su papá.

Luego de su separación, la joven alvearense comenzó a conocerse con Luis Eduardo Gómez (27), relación que en reiteradas ocasiones registró episodios de violencia y hostigamiento para con Yanina.

«Con Yanina teníamos contacto permanente a través de llamados o mensajes. A pesar de eso, ella nunca contó que tiempo atrás este personaje le había dado una paliza dejándola inconsciente y nunca me contó, quizá para que no preocupara«, agregó Mónica quién por testimonios de amigas de si hija se enteró que Gómez, «a pesar de tener restricción de acercamiento, iba a donde ella estuviera, la hostigaba y la sacaba«.

El viernes 28 de agosto, Gómez se reunió con la víctima en la residencia ubicaba en Diaguitas al 900 del B° José Fusch. Según los investigadores a cargo, habían pedido sushi alrededor de las 22:30h, Gómez pagó y luego de compartir la cena algo pasó.

De acuerdo a la imputación de su contra, el sindicado, albañil de oficio, esgrimiendo un cuchillo le asestó 86 puñaladas, la mayoría en la cara cuando, según las pericias, ella estaba vida. El cuerpo fue hallado por un vecino tras 5 días de sucedido el trágico hecho, en simultáneo Gómez se entregaba a la Justicia asesorado por su abogado particular.

Al enterarse de lo acontecido, el pasado jueves, la familia Montes-Castro acudió a Comisaria 14° para solicitar información, en medio de la compleja situación, pero no hubo respuesta, ni apoyo, ni activación del protocolo que indica la coordinación con los organismos locales que se abocan a este tipo de circunstancias: «Fuimos, con todo este dolor, a ver si nos podían dar una mano para que desde Comodoro sientan que no estamos solos y nos atendió no se quién y pidió nuestro número pero nunca nos llamó ni se comunicó con el Fiscal de allá. La verdad nos sentimos muy solos, queríamos al menos un poco de respaldo sin embargo hicieron oído sordo«.

«No podemos hacer nada, todo es por teléfono, ni siquiera puedo viajar para estar cerca de la causa. Con la pandemia, no podemos salir hacia Comodoro para que me hayan entregado a mi hija. Sus amigas allá tuvieron que reconocer el cuerpo«, se lamentó quebrada la mamá de la víctima.

«Si alguien escucha o sabe de un caso de violencia intrafamiliar, que llame a quien corresponda o trate de evitar que eso pase a mayores porque después de la violencia psicológica o física siempre viene lo trágico«, culminó Mónica, una alvearense que sin dudas está transitando este momento entre la escueta información, el poco apoyo institucional y el dolor más inexplicable de todos.

QUÉ DETERMINÓ PROVISORIAMENTE LA JUSTICIA

En la que se denomina ‘audiencia de control de detención’ la fiscal dio detalles de lo investigado ante la jueza Raquel Tosello y solicitó que Gómez sea acusado oficialmente por el delito de homicidio agravado por el cinco, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, femicidio. En la misma audiencia la fiscal pidió que se le dicte prisión preventiva por seis meses. Por su parte el defensor pidió que se lo libere usando como argumento que se había entregado voluntariamente y que no existía riesgo de fuga.

La Jueza decretó el inicio de la investigación, a la que le puso un plazo de seis meses y ordenó una preventiva de tres en el penal, lugar donde estará de por vida si la Justicia le aplica la pena máxima.

Si bien el caso está prácticamente resuelto porque las evidencias en contra de femicida son más que contundentes, la fiscal Verona Dagotto aguarda distintos resultados como las pericias realizadas sobre la ropa de Gómez, visiblemente con manchas de sangre, así como también el cotejo con la sangre encontrada en la escena del crimen.

Importante: Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).