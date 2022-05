Durante la madrugada del pasado miércoles, delincuentes ingresaron a una librería ubicada en la esquina de calles Alberdi y Mendoza para sustraer mercadería y una netbook. Silvia, vecina del B° San Carlos y madre de la dueña del local comercial, fue a buscar a los malvivientes y logró recuperar por su cuenta parte de lo sustraído.

Según señaló la vecina en diálogo con F.M. VIÑAS a ella le avisaron a primera hora de la mañana del miércoles que la puerta del local conocido como ‘Librería San Carlos‘ había sido forzada ‘por lo llegué a la librería de mi hija y la ví llorando de impotencia porque le habían robado una netbook, bijuoterie y otros elementos que rondaban en plata los $100 mil‘.

‘Con mucha bronca lo primero que intenté fue ir a buscar a estos chorros porque ya tenía algún dato sobre quienes habrían sido. Le pregunté a un policía si me podía acompañar a recuperar estos elementos y me dijo que no podía porque primero tenía que hacer la denuncia por lo que luego de hacerlo me fuí a la casa donde viven quienes habían entrado al local‘, reseñó Silvia.

Cerca de las 11hs del mismo día, la mujer caminó dos cuadras desde la librería hasta el domicilio donde estaban los sospechosos e ingresó a la vivienda encontrando durmiendo a ambos delincuentes: ‘Entré y los desperté, le puse el pie encima a uno y le exigí que me entregara las cosas. Él me decía que había robado una compu chiquita pero que no era la nuestra por lo que insistí hasta que una de las chicas que me acompañó buscó y la encontró y era la que le había robado a mi hija‘, agregó.

Indignada, subrayó: ‘Estos chorros, que son los mismos de siempre, son unos caraduras que rompen los sueños de la gente que quiere trabajar y emprender y en mi caso no iba a esperar a que la Justicia hiciera algo. Se que no es recomendable lo que hice pero estamos cansados de que nunca se haga algo y va a pasar que alguien al que le roben se le va a ir la mano y se va a desgraciar en estas lacras‘.

Finalmente consideró que ‘tienen que cambiar las leyes porque la policía no puede hacer nada si la Justicia no autoriza y sabemos que se basan en las leyes que hay‘, y concluyó: ‘No puede ser que dos o tres rateros vayan contra el laburo de la gente y estén libres porque ya tienen causas y andan por la calle como si nada‘.