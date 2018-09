Un sueño parece concretarse de a poco, no solo para los alvearenses sino también para malarguinos. Desde hace tiempo que se venia reclamando ésta obra. Diferentes gobiernos pasaron y la misma parecía no tener fin, pero hoy en dia, solo resta cortar la cinta y que la misma quede inaugurada, no solo para los dos departamentos sino también para que los turistas tenga otra alternativa a la hora de recorrer el sur mendocino.

El intendente Walther Marcolini recorrió la obra de la Ruta 188 junto a la Directora de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez, quien además de controlar la obra de los primeros 21 km, aseguró que llevarán adelante el estudio topográfico de la traza definitiva hasta Malargüe

La Directora de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez estuvo presente en nuestro departamento recorriendo la Ruta 188 junto al intendente Walther Marcolini, el Consejero de Zona Sur de Vialidad Provincial Leonardo Viñolo, el Secretario de Obras Víctor Álvarez, representantes de la Cámara de Comercio, miembros del grupo de Los Históricos, Autoconvocados de Malargüe y personal encargado de la obra. Gutiérrez manifestó que: “Iniciaremos el estudio topográfico de la traza definitiva, recordemos que anteriormente se había declarado la utilidad pública por lo que avanzaremos sobre ese tema”. La realización del estudio topográfico garantiza que se pueda trabajar en la apertura de la traza definitiva y permite pensar en el asfaltado futuro de la traza. Esta es una gran noticia para todos los habitantes de la región sur de la Provincia ya que significa que las obras continuarán a buen ritmo. Sobre este tema la Directora de Vialidad Nacional dijo tener la expectativa de finalizarla los primeros meses del próximo año. Además aseguró que se enviará una máquina para trabajar en los últimos 10 kilómetros de la traza llegando a Malargüe. Si bien la traza está definida se espera la llegada de los técnicos para acordar el paso por algunos sectores lo que daría por cerrado el recorrido. El intendente Walther Marcolini calificó de positivo el hecho de que la Directora de Vialidad Nacional llegara a nuestro departamento para recorrer la Ruta 188 ya que según indicó: “nos ha permitido llevar a cabo una reunión de trabajo y aclarar preocupaciones que había en cuanto a pagos, certificados y demás. Además de poder plantear lo que sucederá en un año teniendo en cuenta que el presupuesto de Vialidad enviado no tiene crecimiento lo que hace que no haya posibilidad de nuevas licitaciones de otros tramos pero si trabajar la apertura de toda la traza”. El Jefe Comunal también remarcó la noticia acerca de la realización del estudio topográfico, que implica una inversión de 10 millones de pesos, como así también el avance de la obra y la reciente visita de representantes chilenos. “Un tema de preocupación que estuvimos hablando con autoridades de Chile es la autorización del paso de carga pesada para que se transforme en un verdadero paso internacional con el flujo de personas, cargas y mercancías que le de la posibilidad a Mendoza de contar con dos pasos”. Como no podía ser de otra forma Los Históricos acompañaron el recorrido por la obra, Héctor Antolín dijo: “Esto nos mantiene vigente el pedido de mantenimiento, de la traza definitiva y seguiremos peleando para que se incluya un nuevo tramo en el próximo presupuesto”. En la misma sintonía se manifestó Juan Montanari, de los Autoconvocados de Malargüe: “Hay una parte en buenas condiciones y otra que le falta. Estamos pidiendo la apertura de la traza definitiva porque una vez que esté abierta se pueden hacer todas las inversiones que los privados quieran hacer”. El gran sueño del sur de Mendoza avanza a paso firme, sin detenerse, un paso que unirá a nuestro País con los vecinos de Chile y que pondrá en el mapa una vez más a nuestra región.

A.E