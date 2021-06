JULIO LUGEA DIO DETALLES SOBRE LAS CONDICIONES DE LA VUELTA DEL FÚTBOL

El presidente de la Liga Alvearense de Fútbol brindó todos los detalles sobre el reinicio del torneo local que se llevará a cabo el fin de semana del 17 y 18 de julio. En diálogo con FM VIÑAS, Julio Lugea anunció: «Todos los clubes (los 9 que estaban jugando) llevaron su nota para seguir participando del campeonato que habíamos empezado». Asimismo, aclaró la excepción que han hecho con Unión de San Luis, que no deberá pagar multa en caso de que no presente equipo de 6ta División. En cuanto a la organización de los partidos, explicó: «Se va a jugar sin público, con cuatro policías como hasta el momento, solo 10 dirigentes y 15 locales». Y a futuro, analizó: «En la cabeza uno tiene la posibilidad de jugar con algo de público, para que los clubes recuperen los gastos fijos, pero tenemos que esperar a que el gobierno lo disponga». Por otra parte, Lugea se refirió a las incorporaciones: «Se pueden ir los jugadores que quieran pero incorporar no, porque el libro de pases no se va a abrir mientras dure el campeonato. Además todos aquellos jugadores que había firmado para jugar hasta el 30 de junio, se les va a extender el convenio hasta el 31 de diciembre o hasta la finalización del campeonato». Como excepción a esta regla, manifestó: «Se pueden sumar aquellos jugadores que estén en otros clubes, y vuelvan al club dueño de su pase». •L.A.