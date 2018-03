El Senador Nacional Julio Cobos hablo con nuestro medio en el desayuno de Coviar desarrollado el día sábado en la ciudad de Mendoza.

Sobre la economía regionales expresó: “Las economías regionales andan bien si la economía nacional anda bien, porque si no tenemos inflación los costos de producción disminuyen y el dólar si es competitivo garantiza que tenga una renta razonable, que podamos exportar, que podamos consumir, todo está muy atado a las variables macroeconómicas y Mendoza tiene una articulación público-privada que le permite de alguna manera sortear estos obstáculos. Entre el estado y el sector empresario aportamos las medidas, ideas, inquietudes, para sortear los problemas del contexto local pero también internacional”.

Al ser consultado el ex vicepresidente sobre el conflicto que mantiene Mendoza con La Pampa por el Río Atuel, desvió su respuesta y se centro en la megaobra de Portezuelo del Viento, “es un conflicto que se va a terminar dirimiendo en la corte, ya la corte definió el tema de portezuelo que era lógico que así lo hiciera, primero porque Mendoza tiene el derecho sobre ese rio alrededor de 34metros cúbicos de los 90 que tiene y segundo que es una presa para producir energía, todavía no se está planteando el trasvase del Grande al Atuel, sobre el base de esto vamos a iniciar Portezuelo tiene que ser licitado a la brevedad, es una obra que le va a permitir regular de alguna manera el rio, que es el único que no está regulado y así poder aportar el 25% de la energía que consume hoy Mendoza y el resto del caudal que resta por definir que es el hidro ecológico lo va a definir la corte”.

A.C