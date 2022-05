En lo que constituyó la segunda jornada del juicio por jurados populares que se desarrolla en nuestra ciudad y donde se busca determinar la eventual responsabilidad penal de Catalino Duré en el homicidio de Félix Valdez –ocurrido en Villa Atuel durante el año 2020–, el acusado negó haber matado a la víctima.

Durante su declaración frente al jurado y a las partes, Duré afirmó que para la fecha probable de muerte del trabajador rural él se encontraba en la zona de El Plateado, en Colonia López, y no en La Izuelina, donde fue ultimado Valdez.

“El 22 de julio –de 2020– me fui a El Plateado a cortar totora y junco, y a cazar nutrias. Allá estuve en la casa de una amiga hasta el domingo 26 a las 4 de la tarde. Cuando volví me vino a buscar la Policía y me dijeron que estaba acusado de un homicidio. Nunca me dijeron cuándo había muerto Valdez: primero me dijeron que había sido ese domingo, después que había sido el sábado y, como yo dije que me había ido del lugar el miércoles, dijeron que lo habían matado el martes”, afirmó Duré en su alocución. “Nunca tuve problemas laborales con Félix Valdez. Trabajé en los hornos con él y no tuvimos problemas”, aseguró el imputado.

El acusado admitió, no obstante, que semanas antes del crimen de Valdez tuvo “una discusión con un muchacho –Emiliano– en la casa de Félix Valdez. Habíamos tomado alcohol y fuimos a su casa. En ningún momento pedí comida ni me enojé por eso. Me faltó el respeto insultando a mi madre, forcejeamos, le pegué y lo apuñalé intentando defenderme. De eso me hago cargo. Luego intervino Félix Valdez, que debe haberse lastimado en el forcejeo, pero en ningún momento yo lo ataqué. Sé que se cortó la mano, pero no sé cómo pasó”.

Entre los testigos que brindaron su declaración ayer, se destacó una vecina de Valdez, propietaria de un negocio en la zona. “Tenía buena relación con él (Valdez), vivía solo y no molestaba a nadie. Me comentó de los problemas que tenía con Duré y me trajo una nota para firmar para que los sacaran de la zona”, dijo la mujer.

Finalmente, la mujer que fue citada por el acusado como quien estuvo con él los días del crimen de Valdez afirmó que esos días Duré estuvo en el paraje El Plateado.

Todos los testimonios destacaron que la personalidad de Catalino Duré se tornaba violenta y agresiva cuando se alcoholizaba y que, generalmente, gritaba y apedreaba casas en la noche.

Para hoy está previsto que el jurado popular escuche la palabra de otros 9 testigos. Así, mañana la etapa de producción de prueba testimonial podría llegar a su fin, para dar paso a la instancia de alegatos de cierre –prevista para el día viernes–. Una vez que el fiscal Pablo Peñasco y el defensor Jorge Luque expongan sus alegatos, el jurado podrá pasar a deliberar para emitir un veredicto, lo que podría ocurrir el mismo viernes o a comienzos de la semana próxima.