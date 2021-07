El alvearense Agustín Loser manifestó sus sensaciones en la previa de la cita olímpica y aseguró que cada partido con Argentina lo vive con el mismo orgullo de la primera convocatoria. Además, analizó el rendimiento del equipo en la VNL y la preparación en la recta final rumbo a Tokyo.

En diálogo con Cancha Abierta (conducido por Lucas Arenas), de FM Viñas, Loser habló sobre la previa de la competencia más importante del deporte mundial, en la que participará desde el próximo 23 de julio. Y si bien será su primera participación en los Juegos Olímpicos, vestir la albiceleste se ha vuelto una linda costumbre para el alvearense desde hace más de 6 años.

Después de tantas experiencias en categorías formativas y en la Selección Mayor, al ser consultado sobre qué significa representar al país ante el mundo, expresó:

«Ponerse la camiseta de la Selección es distinto a cualquier otra cosa. Siento el mismo orgullo que la primera vez que me puse la camiseta. Tal vez se vuelve costumbre estar en ciertos torneos o representar a la Argentina, pero cada vez que entro a la cancha, canto el himno me pongo la camiseta de la Selección sigue siendo lo más lindo y no se compara con nada».

L.A – En la previa de los Juegos Olímpicos ¿Qué tiene de diferente y de similar la preparación a otras competencia previas que has afrontado con Argentina?

A.L – Es realmente el torneo más importante de todos. Pero creo que la preparación es la misma, tratando de estar siempre al 100% en todos los entrenamientos. La motivación es buenísima y eso hace que los entrenamientos sean de muy buen nivel porque dejamos todo para tratar de de poner a la Selección lo más arriba posible. Pero creo que eso lo tratamos de hacer en cada torneo, no sólo en los Juegos, aunque es obvio que hacerlo ahora tiene un gusto especial.

L.A – ¿Qué balance haces de la participación en la VNL?¿Cómo influyó llegar con el equipo incompleto a los primeros partidos en Italia?

A.L – Fue un arranque complicado por los aislamientos, llegamos tarde al torneo pero fuimos de menos a más y terminamos contentos porque se fue afianzando el equipo al final. El primer weekend (fin de semana), con tres derrotas fue algo negativo para nosotros. Eran 9 jugadores los que venían entrenando y así no se puede hacer ni un global en la cancha. Entonces, sin sacarle méritos a los rivales, no estábamos en condiciones y los números muestran que cuando estuvimos completos el equipo completo funcionó mejor.

L.A – Y desglosando el análisis ¿Con qué sensación se quedan de los partidos ante las potencias mundiales?

A.L – La verdad que tuvimos grandes partidos y otros no tanto. Contra Polonia y Francia no jugamos bien, y la verdad que queda un gusto amargo. Contra Brasil jugaron, aunque perdieron 3-0 pero en dos sets fue muy ajustados. También tuvimos buenos juegos contra Serbia, Rusia y otras potencias, que nos deja cosas buenas, y otras no tanto de esta VNL.

L.A – ¿Qué análisis haces de tu rendimiento personal?

A.L – En lo personal me sentí muy bien, más confiado dentro de la cancha y más regular en mi nivel de juego en cada partido. Eso es de suma importancia, porque ha sido un torneo muy bueno, en el que me sentí cómodo y espero seguir así para aportarle todo lo que pueda al equipo.

L.A – Con Matías Sánchez jugas de memoria, pero De Cecco es el titular ¿Cómo fue la conexión con él en este torneo?

A.L – Este año me he sentido más cómodo con él. Como decís, con Mati juego hace mucho tiempo y la conexión que tengo con él no la tengo con ningún otro armador en el mundo pero siento que con De Cecco ha mejorado mucho. No sé bien las razones, si es por mi nivel o si ahora nos entendemos mejor, pero mejoró mucho y eso me da confianza a mí.

L.A – ¿Contra qué rivales te sentiste más cómodo y contra quiénes fue más difícil destacarte?

A.L – Yo creo que no importa quién esté en frente. Todos los equipos son buenos. Obviamente que hay equipos más importantes que otros, pero yo siempre trato de aportar todo lo que puedo en ataque, bloqueo o saque. Hay equipos como Rusia, por ejemplo, contra los que es más difícil bloquear pero la verdad que trato de pensar más en mi, analizando y estudiando al rival, pero sin preocuparme tanto por quien está en frente.

