José Saponara, ex Juez Civil y Comercial, asumió el 6 de junio de 1986 y se jubiló el 27 de abril de este año, expresó “Fue un largo camino que he transcurrido administrando la justicia de General Alvear, lo he logrado gracias a la familia y a los empleados, sin duda los profesionales contribuyeron en que haya una administración de justicia buena”

Después de casi un mes de su jubilación asegura que “Hoy si me dicen ‘lo necesitamos de nuevo’ no tengo problema, pero aprendí que hay que retirarse a tiempo”.

Por otro lado dio su opinión con respecto a el estado actual de General Alvear y dijo “Ha quedado muy atrás con respecto a otras circunscripciones, si crecimos en la arte penal y ahí nos quedamos” .

A.M