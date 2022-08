Destacadas las actuaciones por parte de los alvearenses en la segunda etapa de los Juegos Sanmartinianos

Ayer miércoles obtuvimos la palabra del Sub-Director de Deporte Roberto «Memo» Simón acerca de las disciplinas que viajaron la semana pasada ‘Se viajo con basquet femenino sub 17 y sub 15, handball masculino sub 16 y natación adaptada, un gran logro para las chicas no solo de Bowen si no también la participación de chicas provenientes del colegio San Martín, fue un esfuerzo de todo el basquet alvearense’ destacó en diálogo con F.M VIÑAS

Por otro lado siguen las competencias a nivel provincial en diferentes disciplinas ‘Quedan tres etapas mas, este viernes viajamos con los deportes individuales como gimnasia artística y rítmica, rugby masculino, tenis de mesa y también skate que es una nueva disciplina’ De este mismo modo la etapa cuatro se completa con las siguientes disciplinas ‘Va todo el básquet masculino y fútbol, el voley sub 15 masculino y femenino’ agregó en comunicación.

La última etapa se completa con ajedrez, hockey femenino y la participación de los adultos mayores que se realizaran entre el 30 de septiembre y 1 de octubre.

Ludmila Lucero