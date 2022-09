‘En mi caso si dejé sucesor político‘, estableció Juan Carlos De Paolo (PJ), ex intendente de Alvear durante cuatro periodos no consecutivos, en un mano a mano con F.M. VIÑAS, donde además de evaluar la administración de Walther Marcolini al frente de la comuna, fue autocrítico con su propia gestión y analizó la situación del peronismo local.

Luego de mucho tiempo alejado de la vidriera política y, por ende, del contacto con la prensa, el ex mandatario municipal en cuatro oportunidades habló en exclusiva con nuestro medio sin esquivar dar respuestas sobre diversos temas: ‘Luego de estar alejado, me he acercado al PJ local y a los compañeros que trabajan hoy en el partido y lo están haciendo bastante bien. Se han movilizado, cosa que es importante, y me me hace acordar a otros tiempos cuando que uno era más joven y lamentablemente hoy volvemos a sentir que no estamos unidos los argentinos‘, expresó De Paolo, quien en la misma línea aseguró: ‘Creo que puedo aportar mi granito de arena para una mayor fluidez‘.

Claudio Lemos: Cada vez que hay elecciones, cada vez que hay un tema que involucra al PJ siempre se te nombra, siempre se trae tu nombre. Esto te preocupa o te satisface porque con 77 años y 4 intendencias, ¿Te deja un poco orgullo que siempre te nombran?

De Paolo: Al ego le hacen muy bien pero no sé si eso es lo trascendente es lo que vos decís, que yo de cierta manera veo, que sirva para mejorar, por eso estoy trabajando y juntándome. Lo dije en alguna oportunidad, estaba excitado por algunas situaciones pero yo iba a estar donde el peronismo o la sociedad quisiera. Siempre digo que no hay que mirar donde está uno sino de donde está uno y mirar el conjunto. Creo que es bueno que aportemos todos.

Me hubiera gustado mucho que el gobernador en vez de discutir o no si el feriado está bien se hubiese puesto a la cabeza de una manifestación en pro de la paz y la conversación. Y tratando de responder tu pregunta si, por supuesto uno siente una satisfacción que se acuerden y por el otro me siento obligado a seguir tratando de aportar en el objetivo que todos tenemos vivir más en paz, más felices.

Claudio Lemos: ¿Por qué no ha podido el peronismo recuperar el gobierno en Alvear y en Mendoza? ¿No dejaron sucesor? A vos siempre se te achacó que no dejaste sucesor.

De Paolo: No, yo dejé sucesor. Lo que pasa que no lo pude dejar en el gobierno como yo pretendía por razones políticas porque yo terminé mi gobierno con un presidente del HCD de partido opositor. Siempre uno se va y deja el presidente del HCD y yo nunca sabía si podía dejar presidente del concejo deliberante. Son los juegos de las democracia y hay que respetarlo y creo que hay que respetar la decisión y voluntad de la gente y yo hice lo posible, quizás seguramente cometí errores e intenté en el 2015 seguir en el gobierno municipal. Las cosas no se dieron por la política y los errores que uno comete pero creo que nuevamente estamos juntándonos.

Claudio Lemos: ¿Hablas con Marcolini? ¿Hace mucho que no charlas con él?

De Paolo: La verdad creo que no hemos hablado nunca. El intendente me invita en casi todas las oportunidades, en algunas he ido y en otras no pero si existe la cordialidad que yo rescato.

Claudio Lemos: ¿Qué te parece la gestión de Marcolini?

De Paolo: Bueno, es difícil ser objetivo de mi lugar.

Claudio Lemos: Quiero que la analices según de Paolo?

De Paolo: Bueno, yo creo que ha tenido cosas positivas y negativas como todos, quizás como lo dije en una oportunidad, debiéramos estar charlando con Marcolini porque sino es fácil criticar, yo reitero que hay cosas positivas y negativas, lamentablemente los sueños que el quería no pudo cumplirlos y eso es malo para todos no solo para Marcolini.

Si pudiera darle un consejo, como que es más joven, le diría que redoble el esfuerzo y vamos para adelante. Cuando estás ahí no podes ponerte a pensar tanto y ejecutar. Creo que es lo que estamos esperando y lamentablemente no hay que responsabilizar al intendente este cachetazo que nos ha dado el censo. Tiene que ver no solo con una política municipal, sino provincial y nacional. Reitero, en algún momento nos juntaremos y le diré las cosas que me parecen bien y me parecen mal.

Claudio Lemos: ¿El PJ está en crisis o estuvo? Estoy hablando de si a nivel local hubo crisis de conducción o no pudieron acordar una lista en común.

De Paolo: Creo que los dirigentes, todavía me incluyo, cometimos muchos errores por cuestiones personales y los errores se pagan y la gente los vio y fue así. Lo que pasó es que no pudimos seducir como en otras oportunidades y esto no es culpa de uno, es culpa de un conjunto, así que bueno tendremos que mejorar.

Claudio Lemos: Hay que presentar un proyecto, ir detrás de ese proyecto más allá de los egos y los nombres, ¿La idea es esa?

De Paolo: La idea es aquella figura, aquellos candidatos que también seduzcan a todos. Nos pasa que siempre y sobre todo local, la cabeza es lo más importante y luego la gente mira la cabeza. Hay que buscar una buena referencia que esté dispuesta porque son tiempos difíciles, porque tiene que estar dispuesto a ocupar esos lugares y sobre todo como vos decías, en esta etapa confusa es difícil hay que encontrar el hombre o mujer con voluntad de protagonizar.

Claudio Lemos: ¿Qué le gusta a los alvearenses de los candidatos?

De Paolo: Candidatos moderados, que sean capaces de entender que la política no es una visión estancada y digamos hay que generar los pasos comunicantes y ser capaz de escuchar y a veces uno en la pasión se vuelve sordo y ciego por eso yo creo que si logramos esto el peronismo puede volver a seducir a esta comunidad.

Se lograron cosas, hay mucho para hacer pero la gente está reclamando que abordemos la realidad de este departamento. No solo vamos a hablar de las cosas que podría hacer la municipalidad sino gestionar temas tan importantes que ya los está haciendo el intendente como es el Trasvase y nosotros.