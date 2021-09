Siguiendo este derrotero, y pasando estas compuertas, a unos 180 metros como quien va hacia el oeste y con la imponente figura del Nevado, llegamos al lugar donde se encontraba emplazada la vivienda que ocupaba Juan Bautista, doña Telma y sus pequeñas hijas. En ese lugar el Gaucho, paso alrededor de dos años trabajando y disfrutando del amor filial, algo que por mas de 20 años no conocía.

Del Diario “La Capital” de San Rafael del día 16 de septiembre de 1941, “ya en los albores de la madrugada, cercaron mas el estrecho cerco que impedirla toda fuga al bandolero. En esas circunstancias un hombre advirtió el avance de la policía, y al dársele la voz de “alto” gritó “gente”. Encañonado por las armas el hombre no opuso resistencia. La alarma del detenido despertó a Vairoleto. Parece que el delincuente trato de huir por una ventana, pero al encontrarse cercado y dársele la voz de alto comenzó a hacer fuego contra la brigada policial. La actitud de Vairoleto fue realmente suicida, pues según los informes que poseemos, ni siquiera trato de escudar su cuerpo. Usaba en el ataque una pistola Colt calibre 44 y un revolver también Colt calibre 38, disparando ambas ininterrumpidamente. Uno de los policías cayo herido y caía casi inmediatamente también Vairoleto, aunque al parecer no de gravedad, pues desde el suelo en un desesperado esfuerzo continuó haciendo fuego. Sin embargo, apenas transcurrido unos minutos las armas del delincuente se silenciaron comprobando los policías que Vairoleto estaba muerto”.

El conocido historiador Hugo Chumbita también hace referencia a este hecho, diciendo: “14 de septiembre de 1941, comienza a aclarar sobre el rio. Los hombres toman posiciones sigilosamente para rodear el lugar. No hay perros, solamente algunos teros comienzan a alarmar. Se nota movimiento en la vivienda aparece el paisano Rodríguez y se asoma. “Viene gente”, alcanza a exclamar antes de que un agente le aplique un golpe en la cabeza con una pistola, Coscia corre a introducirse en una habitación donde encuentra a un muchacho de unos 16 años.

“En el sumario levantado, Telma Ceballos afirmara que los policías no dieron orden de arresto y que hicieron fuego sin aviso previo. El hecho es que el cadáver presentaba dos balazos en la espalda y un tiro mortal en la frente”.

Otro relato es el que realiza doña Telma Ceballos a la Revista “El Alvearense” en el año 1983, donde relata: “Mi marido estaba acostado en calzoncillos largos. El ha sentido ruidos y se ha levantado. Yo cuando me despierto el estaba en la puerta tirando. Tiro un solo tiro, fue el que le pego a Paetta en el abdomen y no tiro mas porque sino matan a los empleados que tenia allí y entonces el cuándo, ha visto que todo estaba rodeado, no hace mas que volver la mano y pegarse un tiro aquí (se señala la mejilla izquierda)