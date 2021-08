El director general de Escuelas, José Thomas, visitó el estudio de F.M. VIÑAS luego de cerrar el XVI Congreso de Educación desarrollado en nuestro departamento el viernes 30 y sábado 31 de agosto. Resaltando la importancia de concretar acciones en pos de la educación mendocina, ratificó los conceptos con los que administra la DGE.

Thomas evaluó como ‘excelente’ al encuentro que posibilitó ‘pensar la educación que queremos para el futuro’. El funcionario también valoró la participación de los docentes y profesionales, que ‘mostraron un verdadero interés y ganas de aportar a la educación‘.

El Congreso del que participaron 2.300 inscriptos se transmitió por el canal de YouTube de la Municipalidad de General Alvear reuniendo a disertantes de nivel internacional de la talla de Francesco Tonnucci, Áxel Rivas, Myrtha Chokler; Laura Alfonso, María Elsa Porta y Federico Storani. Cada disertación tuvo picos de mil vistas en simultáneo. Además, se llegó a las 10 horas ininterrumpidas de transmisión, todo un hito para el departamento.

Un poco más desestructurado, el funcionario con cargo de rango ministerial, quien antes trabajó como Guía de Montaña, reveló que le encanta Alvear y todo el interior de la provincia ya que en su función educativa cree que recorrer cada localidad permite ‘conocer la cultura y las realidades de cada lugar por eso es importante charlar con quienes viven en cada departamento porque de esa forma podemos avanzar en acciones concretas‘, indicó.

Parafraseando a Tonnucci, el Director aseguró que están convencidos que hay que modificar la normativa vigente en Educación pero no se podrá lograr sin los docentes: ‘La transformación educativa la hacen los docentes en las aulas a pesar que se las programa desde arriba. Fui docente 22 años y estoy convencido que las aulas no son iguales en Alvear que en otro lugares por eso es importante saber bajo que situaciones se desarrollan las clases en cada localidad‘.

Consultado sobre el regreso a la presencialidad absoluta en nivel inicial y primer ciclo de primaria, consideró ‘que la escuela no volverá a ser la misma después de la pandemia y para incorporar ese cambio hacia un sistema educativo mejor debemos comprometernos todos y principalmente los docentes que tienen el enorme desafío de incorporar las acciones para mejorar el camino‘.

‘La queja hará que todo quede donde está por eso necesitamos hacer a pesar de equivocarnos pero avancemos igual‘, aseguró.

Reforzando su postura, argumentó que ‘las políticas educativas deben tener base en el objetivo de lograr que los chicos aprendan, por eso la presencialidad es lo más importante, pero también en base a la evidencia porque si hoy están dadas las condiciones para la presencialidad se hacen pero si en 15 días no están dadas las condiciones se tomarán otras decisiones. Las políticas educativas no pueden estar basadas en los pareceres de la gente‘.

Respecto a los comedores en las escuelas, Thomas adelantó que aún no están abiertos pero se está trabajando en el regreso de los mismos y en la jornada extendida: ‘Esto es dinámico porque al repartir las 110 mil bolsas de alimentos en los establecimientos educativos de la provincia no resulta el mismo gasto que abrir los comedores pero el problema está en la logística. Ante la incertidumbre de volver atrás o no es difícil poder dar el salto por eso vamos tomando decisiones día a día escuchando a los directivos‘, clarificó.

Poniéndose como objetivo tener la mayor normalidad posible en septiembre u octubre, desde la DGE continúan monitoreando la situación de acuerdo a la condición sanitaria: ‘Queremos que a fines de agosto a todos los docentes con doble vacunación para asegurar que el estar en el aula no sea un riesgo para su salud. Empezamos con la presencialidad en los primeros niveles porque son los más pequeños quienes deben tener más acompañamiento pedagógico por eso los docentes de esos niveles, que quieren consolidar la trayectoria educativa de sus estudiantes, cuentan con el esquema de inoculación completa‘.