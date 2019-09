José Morán, Delegado de la D.G.E General Alvear en el programa ‘Puntos de Vistas’ trató distintos temas que hacen al desarrollo educativo en nuestro Departamento y destacó las obras que garantizan espacios de aprendizaje eficientes.

“El día de la inauguración de la escuela Morzone, la directora nos comentó que hace más de 30 años pidió el terreno para la construcción de la escuela, y se nos cedió el terreno de la que era la Escuela ‘Pascual Segura’ y en el 2004 se empezó con el pedido de la construcción del edificio. En el 2016, mediante la gestión del Intendente, se nos confirmó la edificación y teníamos 1 mes y medio para la logística del transporte, y todo lo que conlleva», puntualizó respecto a los pasos que debieron dar para lograr la reinauguración de la escuela de educación especial «Luis Morzone» en Bowen.

En otro orden el funcionario explicó: «Además la Escuela ‘Gauchos de Güemes’ la remodelamos dado que le faltaban muchas cosas y con todo lo que necesitan los chicos con discapacidad. Tenemos un convenio desde el 2016 de la Provincia con el Municipio donde ellos enviaban un monto y tomamos parte para trasladar a los chicos. Hubo que coordinar con la ‘Escuela Gauchos de Güemes’ por el comedor ya que ambas tendrán uno y ambas escuelas convivieron bien. Los chicos con alguna discapacidad y los chicos de la otra escuela tuvieron muy buena relación e integración».

Asimismo el candidato a concejal por el Frente Cambiemos graficó: «La escuela Luis Morzone es muy amplia y cuenta con todo lo necesario, fue pensada para llegada a ampliarla en un futuro. El monto se dirigió a educación y se hizo un buen trabajo. La empresa no dudó entregarla 15 días antes dado que los pagos se hicieron en tiempo».

Como es de público conocimiento, nuestro departamento ya cuenta con una sede del Programa Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad que tiene como objetivo evitar la deserción escolar. Al respecto el Delegado de la D.G.E se refirió: “A mí hace tiempo me dijeron que debía encargarme de buscar a 85 chicos que no estaban en ninguna escuela. Cuando un docente tiene un caso, va a D.O.I.T.E o D.I.N.A.F y si no hay solución pasa a la justicia y se busca al chico para la reinserción en la escuela. Se les dan todas la posibilidades al chicos para seguir con los estudios, debe seguir escolarizado».

«Desde la D.G.E buscamos que ningún chico quede fuera del sistema educativo. Le damos a los padres todas las posibilidades de enviar a los chicos a la escuela para que no pase a manos de la Justicia. El programa busca ayudarlos. El objetivo es reinsertar a todos los niños en el sistema formal. Con el Concejo Deliberante vamos a trabajar para declararlo de Interés General”, señaló Morán sobre la función de la D.G.E. frente a casos de esta índole.

Respecto a las impresoras 3D que se entregaron en el distrito de Bowen en la Escuela ‘Enore de Monte’ expresó:

“Tuvimos que gestionar para que se entregaran en el Sur. Vialidad y el Municipio pusieron un camión para el traslado de las impresoras. El fin es que cada chicos pueda tenerla para formar mejores jóvenes para el futuro y preparados. Queremos que estas herramientas tecnológicas les sea de uso diario, para que el día de mañana tengan un conocimiento de tecnología para un trabajo. Con las impresoras van a trabajar con la comunidad, funcionan como ‘formadoras de oficio’.

«Se busca desde la Provincia traer muchas herramientas tecnológicas para el crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes«, concluyó José Morán.

R.B. (F.M. Viñas).