Entre martes y jueves, se llevó adelante en el Concejo Deliberante un Estudio de Seroprevalencia de Covid-19 para detectar casos asintomáticos en empleados municipales que no han tenido Covid ni se han vacunado aún. El operativo estuvo coordinado por Municipio Saludable, y a cada persona se le hizo el test rápido de antígenos y el serológicos mediante extracción de sangre.

Desde el Concejo Deliberante se han realizaba distintos operativos en conjunto con Osep, el Área del Municipio Saludable o el Área Departamental de Salud. En diálogo con F.M. VIÑAS, el Presidente del HCD José Morán, expresó: ‘El operativo consistía en hacerles un test rápido de antígenos y un serológicos a través de la extracción de sangre, se les hacia primero el test rápido donde ahí dieron 100 testeos de los cuales dieron todos negativos y después el mismo empleado pasaba y se le hacia una extracción de sangre, esa extracción va a demorar unos 10 días’.

‘Fue para personal que no había sido vacunado y que no han tenido covid hasta el momento, habían varios casos mas que nada saber si esos testeos nos daban positivo o negativo los casos aproximadamente 100 y dieron todos positivos negativos’, señaló Morán sobre el trabajo realizado en el Concejo Deliberante está semana.

Se han realizado distintos operativos en conjunto con el área de municipio saludable para realizar la inscripción, ‘el tema de inscripción de vacunación es un tema que ha preocupado mucho a los vecino por ahí muchos de los vecinos no tenían los medios un celular, una computadora o no tenían internet o no tenían los datos móviles para hacer la inscripción y mas ahora que ha bajado tanto la edad se puso personal administrativo con una computadora que cualquier vecino hoy por hoy necesita realizar la inscripción’, destacó el presidente del cuerpo legislativo alvearense.