El Día de Campo realizado por la Cámara de Comercio local como lanzamiento de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas sirvió para poner varios temas en agenda sobre la realidad del sector ganadero a nivel local, provincial y nacional.

Uno de los que se expresó fue el presidente del Concejo Deliberante de General Alvear José Morán quién aseguró que el gobierno nacional se equivocó con el cepo a las exportaciones de carne. “Hoy la Argentina ha perdido de recaudar millones de dólares al prohibir la venta de carne al exterior , tienen que entender que de esta manera están dañando productor, al consumidor y a toda la cadena de comercialización”.

El edil radical continuó diciendo que “esto es un combo perfecto en contra de los que producen, primero la inflación no para de subir, el cepo a la exportación de carne y una baja importante en el consumo hace que el sector esté desbastado. Me gustaría saber ¿quiénes son los iluminados que toman estas decisiones a nivel nacional? Que me digan cuánto bajó la carne en el mostrador desde que está el cepo, lo único que les falta es proponer el Ahora 12 para comprar un kilo de carne«.

Por último, Morán mencionó, “antes la vaca que no producía se la exportaba a China porque en el mercado Interno no se consume, y con ese dinero se iba renovando su stock ganadero. Ahora con estas medidas del Gobierno Nacional hemos tenido una disminución en el stock ganadero Provincial, de las 500 mil cabezas de ganado que existían en Mendoza, ya se perdieron 70 mil. Espero que dejen de tomar medidas que atrasan, hoy para los vecinos comer un asado es un lujo y desde que está el cepo no hubo cambios en los precios”.