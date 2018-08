El coordinador de Gabinete del intendente Walther Marcolini, José María Martínez estuvo en contacto con FM viñas y habló acerca de la ley provincial y la ordenanza de iniciar la conformación de este Consejo de Seguridad departamental donde asistieron las autoridades policiales de la provincia y las departamentales, y dónde según esta ordenanza tiene que ser dirigida por un miembro del ejecutivo.

En este caso hubieron varios que asistieron a esta reunión, pero dónde debería haber habido un representante de cada uno de los bloques concejales y las autoridades policiales como corresponde y el poder judicial que lamentablemente el día de ayer no asistieron y es una pena porque es una parte importante de esta conformación y donde sólo asistió un ayudante fiscal en representación de la fiscalía, por lo que se espera que para la próxima reunión se hagan presente los distintos referentes que conforman este consejo seguridad.

Este Consejo es una herramienta más que importante para poder trabajar en forma conjunta con las distintas autoridades de la justicia, haciendo aportes con el fin de mejorar la calidad de seguridad que hay en el departamento la cual se relaciona con la falta de personal.

En dicha reunión el intendente a Walther Marcolini manifestó que quiere que la persona que conduzca este Consejo de Seguridad sea su asesor de gabinete José María Martínez quien tiene una amplia experiencia dentro de los distintos foros vecinales.

La ordenanza establece que el día de la conformación final los presentes deben presentar candidatos para que la mesa lo proponga, lo analiza y resuelva, no obstante lo cual, queda en manos del intendente esta decisión final, quién es el que toma la sesión de aprobar y seleccionar al candidato para que sea quién dirija este consejo de seguridad en el departamento.

Una de las propuestas a raíz de la conformación de este consejo de seguridad es por parte de los productores y gente de finca, quienes manifestaron que es ellos se sienten excluido de este consejo por lo que solicitaron a las autoridades que se hicieron presentes que se le pueda extender una cobertura hacia el agro, ya que ellos tambien fueron victimas de la ola delictiva que atraviesa Alvear.

“En la medida en que nos juntemos y propongamos ideas y que avancemos, me parece que lo fundamental es la inmediatez, ya que esto se tiene que notar en todo: en que la policía acuda rápidamente, en que la justicia a través del Ministerio Público, los fiscales estén inmediatamente del eje urbano del departamento y que puedan mandar en forma inmediata una orden de allanamiento donde a veces cuando un fiscal no está, la policía se ve impedida a realizar este procedimiento, ya que son ellos quienes tienen que autorizar este proceso. Tenemos que trabajar todos y eso incluye al agro. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo donde se intentó crear una policía comunitaria que arrancó desde la regional San Rafae,l dondé en su momento estuvo el comisario Rubén Di Marco quién fue el gestor de esta policía comunitaria y se hizo algo parecido que arrancó en el barrio Faustino Andrés y que tuvo buena aceptación por parte de la sociedad pero faltó difusión. La falta de coordinación y los elementos necesarios no se proporcionaron ya que el Estado es lento en resolver cuestiones y hace que todo demore”, expresó Jose Maria Martinez.

A.E