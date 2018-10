Los días 19 y 20 de octubre se estarán llevado a cabo dos jornadas sobre Derecho de Familia en el Club Español dictados por el Dr. Claudio Belluscio.

“Es la primera vez que me invitan a la Provincia de Mendoza, contento por la invitación formalizada por General Alvear para disertar sobre esta arista del Derecho de Familia. Desde el 2002 estoy dando charlas, clases y conferencias sobre este tema, renuevo los agradecimientos a la Fundación Pensar. Hoy 19 de octubre trataremos sobre uniones convivenciales y régimen patrimonial de las uniones convivenciales y medidas cautelares en familia que trae nuevo código. Mañana nos enfocaremos en alimentos debidos a los niños, jóvenes y adolescentes y régimen de comunicación de los padres con los hijos cuando la familias se han desmembrado”.- comentó el Dr. Claudio Belluscio a Fm Viñas.

La inscripción es con cupos limitados. Se deben radicar al e-mail: inscripcionbelluscio@gmail.com

“La invitación está abierta a los profesionales del derecho y a aquellas personas que deseen aprender sobre este tema que no deja de ser importante. Me gusta que participen y consulten sobre las dudas que puedan generarse en cuanto al Derecho de Familia. Hay facetas no exploradas y poco conocidas en la materia del Código Civil que tiene 3 años de vigencia y en eso nos basaremos con una profundidad importante”.- concluyó Belluscio.

Sobre Alejandro Belluscio

Abogado, egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Es Especialista en Derecho de Familia, título de postgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Socio Honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios, e Investigadores del Derecho de Familia de la ciudad de Rosario. Autor de más de treinta libros y de diversas obras en coautoría. Autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad. Disertante en diversas conferencias y jornadas en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país. Además es Docente de posgrado en su materia y demás ramas del Derecho en 15 Universidades públicas y privadas de Argentina.

F.B.