Durante la noche de este lunes, en la Cámara de Comercio de General Alvear socios y familiares llevaron a cabo el tradicional cambio de autoridades, en el cual Andrés Vavrik finalizó su mandato y cedió su cargo a Jorge Noguerol y su equipo.

Andrés Vavrik, quien debió estar al frente de la entidad durante un complejo periodo económico producto de la pandemia, expresó: ‘Fue un periodo complicado pero con el diario del lunes estoy conforme de las decisiones tomadas. Aprendí mucho con cada complicación que me generó humildad al tomar decisiones y mostrar nuestra postura. Fueron 28 meses con un comienzo difícil, un fin de año de 2019 complicado y después la pandemia, la cuarentena y sus cierres, situación que nos obligó a confiar‘.

Consultado sobre su perfil y la defensa de la actividad económica que debió encabezar, Vavrik señaló: ‘Hice esas acciones para defender a las empresas que están en la entidad y otras que no están pero lo hice convencido de nuestra clara posición. El diario del lunes no da la razón por eso me voy con la consciencia tranquila que dije todo lo que tenia que decir. Si hoy, algo de lo que hice o dije hace mejorar en algo la situación del país mi misión está cumplida‘.

De cara al 2022, vaticinó que se viene un época complicada y criticó la ‘falta de un programa económico por parte del Gobierno Nacional y como se divaga desde el Gobierno Provincial para que Mendoza sea productiva y vuelva a ser lo que nos caracterizó siempre‘.

Por otra parte, el flamante nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Noguerol, manifestó: ‘Este país todo el tiempo te hace adquirir experiencia por ende no aflojaremos nunca y seguir buscando la vuelta para mejorar la situación del sector‘.

En este sentido, subrayó: ‘Quiero que deje de ser mala palabra que una empresa sea exitosa y Alvear es la prueba de eso por eso articularemos y propondremos todo lo necesario para que las pymes retomen el camino del crecimiento‘.

Respecto a su personalidad, no se diferenció del perfil del anterior presidente pero se autodenominó ‘más conciliador‘ y resaltó que ‘los concesos son fundamentales‘. ‘Estaré presente siempre con los asociados y haremos las actividades que por la pandemia se dejaron de hacer. Con los diferentes presidentes de la específicas recorreremos y nos empaparemos en las necesidades de los comerciantes‘, concluyó.