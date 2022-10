En una charla abierta desde el Sum de la Cámara de Comercio junto a productores, industriales y público en general, el Diputado Provincial Jorge Difonso y el especialista en temas hídricos Martín Garbuio hablaron de la importancia del desarrollo del Trasvase del Río Grande al Atuel

En primer lugar, el Diputado por el Frente Renovador-Unión Popular expresó su preocupación por las altas sequías que está viviendo la provincia: ‘Tenemos una preocupación reciente que es la situación del cambio climático que se vive en todo el mundo y en la actualidad está impactando muy fuerte en la provincia de Mendoza, tenemos los niveles actuales de caudales en todas las regiones y la proyección a mediano largo plazo. Intento ocuparme en eventuales soluciones porque en este planteo a veces noto que se trata muy superficialmente’

Debido a esto comentó las soluciones que ha buscado para resolver esta problemática: ‘Recurrí a la universidad, he hablado con profesionales, he buscado antecedentes tanto técnicos como legales y he propuesto lo del trasvase del Río Grande al Atuel para que sea incluido en el presupuesto 2023/2024/2025 independientemente del gobierno que este en vigencia’

Siguiendo con el hilo del Trasvase destacó: ‘La provincia debe tener dentro de las herramientas que posee una prioridad con la obra del Trasvase sin impedir otras pero si asegurando un presupuesto en tres años seguidos para la realización de la obra, tenemos una base que ya se ha hecho, tenemos antecedentes firmados desde el año 1976 inclusive por la provincia de La Pampa cuando se creo el COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) ellos mismo avalan la posibilidad del trasvase, es decir que tienen fundamentos legales, pondríamos en funcionamiento miles de hectáreas que pasarían a ser productivas’

Asimismo, enfatizó acerca de los fondos que se dispondrán para realizar este proyecto: ‘Esa opción se la dejo al Ministerio de Hacienda o al gobernador si se tiene que disponer una parte de los fondos de Portezuelo me parece que se puede evaluar y avanzar o con fondos provinciales como se plantean en otras obras’ Además destacó la importancia de priorizar al interior de la Provincia ‘Lo que planteo es que hay que ver el territorio provincial íntegramente, en los últimos gobiernos han priorizado el sistema de obras para el Gran Mendoza y han postergado totalmente al interior como lo es Valle de Uco, sur, este, el futuro de Mendoza para el desarrollo está en el sur, este y Valle de Uco’

Martin Garbuio especialista en temas hídricos hablo de la importancia que tiene desarrollar esta obra: ‘Es la única obra que incorpora Recursos Hídricos a la provincia de Mendoza no hay otra manera a no ser que llueva, esta es la única solución que va a permitir que las empresas productivas vuelvan a tener una renovación a través de los caudales de refuerzos que se derivan del Río Grande al Atuel, sin dudas es una obra necesaria e imprescindible no solo para la producción sino también para la subsistencia de los que eligieron estar en estas zonas’

Ludmila Lucero