El 20 de junio se conmemora el 15° aniversario de la promulgación de la Ley 7.722, legislación que regula la explotación minera en la provincia de Mendoza, y que durante toda su existencia ha sufrido embates desde distintos frentes.

Actualmente el lobby minero, orquestado por empresas multinacionales y apoyado por parte del sector político provincial, plantean un nuevo escenario que abre la posibilidad de alzar la voz en contra de la megaminería.

El Diputado Jorge Difonso, referente de la defensa de la Ley 7.722, se refirió al intento de zonificar la explotación minera evadiendo lo que establece la legislación: ‘Quieren debatir nuevamente la 7722 a lo que nos oponemos porque desde que fue aprobada lo único que ha recibido son embates para dejarla sin efecto. Con esta zonificación quieren desmembrar la ley y no tienen en cuenta la huella hídrica porque no es solo el lugar donde se ejecuta la tarea minera sino impacto que genera en el espacio como río abajo que supera los limites de esa zonificación‘, explicó.

En este sentido consignó que ‘no hay antecedentes legales de que no se aplique una ley en un solo departamento porque además es inconstitucional‘, y en la misma línea subrayó: ‘Recordemos que en la Corte Suprema hicieron una apelación sobre el artículo 1 en donde establece las sustancias tóxicas que no se deben utilizar en la explotación minera pero buscan cualquier arista para evitar la legislación. Hay muchas sustancias que surgen de la mezcla de las sustancias anteriores por eso ese artículo agrega: y otras sustancias tóxicas‘.

‘Hoy lamentablemente tenemos un mal ejemplo en San Juan que no cuenta con una ley como la 7722 y vimos con tristeza el nuevo derrame en el Río Jáchal‘, señaló el legislador, además de resaltar que ‘la ley no es antiminera, sino que la regula y la controla por lo que el gobernador parece que ahora se dio cuenta de eso y habla de extraer oro sin utilizar sustancias tóxicas‘.