Ayer, representantes del SUTE de toda la provincia fueron a la ciudad de Mendoza para manifestar su rechazo al aumento que propuso el gobierno.

Javier Viñolo, miembro del SUTE de General Alvear, contó al respecto: “Tuvimos una jornada intensa el lunes, por la movilización. Salieron dos trafic para la ciudad de Mendoza con miembros del SUTE, pero yo tuve que irme en mi auto. La adhesión al paro el 6 y el 7 de marzo salió en el plenario provincial. El 8 de marzo también habrá un paro de lucha de mujeres.”

“Más allá del paro discutido, lo importante es que los docentes están descontentos con la gestión de este gobierno. El porcentaje de docentes que se adhirieron es secundario. Incluso fueron docentes a las escuelas con una vestimenta distinta, ya que no fueron a trabajar, sino a protestar”, informó.

“Esta disputa ha sido muy mediática y el gobierno nos ha atacado de muchas maneras. Hace una semana, se dijo que el decreto ya estaba firmado para que muchos docentes se resignaran y no hicieran paro. Pero la verdad era que aún no se había firmado y que el gremio rechazaba todas las propuestas. Ahora sí podemos decir que tenemos un decreto y saldremos a las escuelas para llevarlo e informar acerca de lo sucedido. Esto provocará nuevas formas de lucha, indudablemente. El aumento es del 10% y del 7%. En realidad se dice así, y no 17%, porque ese número es ficticio. En el mejor de los casos, el aumento es de unos $1200, y en el caso de los celadores, no llegará ni a $1000”, se lamentó.

Por último, afirmó: “Es una pena que no podamos ejercer una presión efectiva. Nos hemos quedado con el sabor amargo. A los docentes no nos gusta dejar sin clases a los chicos, ni salir a protestar. Lo hacemos porque trabajamos y sabemos que merecemos un aumento justo. Hicimos lo que pudimos y el resultado fue muy negativo.”

JT