En medio del Almuerzo Oficial de la 38° Edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería , el Presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear Javier Odetti hizo uso de la palabra frente a los presentes en el salón mayor del predio ferial.

Con discurso que apuntó a clarificar las necesidades de los productores agrícolas y ganaderos, empresarios, prestadores de servicios, comerciantes y entidades en el contexto socioeconómico que se transita. Sumó un positivo análisis sobre lo realizado y señaló lo que falta hacer en materia de infraestructura, educación, seguridad, desarrollo agro industrial y ganadero para el crecimiento departamental.

EL DISCURSO

“Señor Gobernador Alfredo Cornejo, señor intendente Walther Marcolini, señores legisladores nacionales y legisladores provinciales, representantes de las cámaras empresarias de todo Mendoza, socios de la institución, productores, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y habitantes de esta querida provincia.

El 2019 es muy particular, estamos transitando un año en el que la comunidad va a decidir el futuro a través del voto.

Es por eso que consideramos más que importante que nos acompañe gran parte de los candidatos que se someterán al designio popular, en todos los niveles del Estado, para que conozcan de primera mano las necesidades que atraviesan los sectores productivos.

Sabemos también que muchos de los inconvenientes que hoy atravesamos son competencia del Gobierno Nacional, una gran mayoría, de allí la trascendencia de los legisladores nacionales que hoy están con nosotros y señor Gobernador, así como habrá pedidos dirigidos a la provincia también se los hacemos llegar como autoridad máxima de unas de las principales fuerzas partidarias a nivel nacional, la UCR, y también como una persona que, como nunca antes la tuvo un gobernador mendocino, tiene llegada y es escuchado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

No nos vamos a cansar de reiterar que esta Fiesta, es la segunda en importancia en la provincia de Mendoza y la mayor del Oeste argentino. Es única en su tipo. Nació como iniciativa de los productores y hoy es ejemplo de interacción del sector privado y público.

A lo largo de 38 años, desde uno de los departamentos más alejados de la capital provincial, se logró sortear todos los obstáculos que se presentaron y en primer lugar la Fiesta marcó un antes y un después en la ganadería mendocina, y como dice el eslogan proyectó la ganadería al país, pero además se erigió como una gran vidriera para exponer todo el potencial productivo de la región y en general de esta bendita tierra mendocina.

Es por eso que desde este lugar queremos hacer mención a las distintas problemáticas socio económicas pero sobre todo aclarar que no venimos a rogar por dádivas, todo lo contrario, pretendemos que se generen las condiciones necesarias para que podamos desarrollarnos. Queremos que nos dejen hacer lo único que sabemos hacer, producir.

El Estado puede pagar salarios, pero no lo fue, ni lo es, generador de riquezas. En cambio si puede y es su función primordial otorgar las condiciones necesarias para que el sector privado crezca, genere empleo genuino y a través del trabajo se dignifique el ser humano.

Es por eso que no podemos dejar de destacar la inversión millonaria en el acueducto ganadero Bowen-Canalejas, que tanto años solicitamos desde esta tribuna y finalmente podemos verlo concretado.

Ese es un claro ejemplo de un Estado que tiene la capacidad para brindar las condiciones necesarias para desarrollar un sector y le aseguro señor gobernador que los productores van a actuar en consecuencia y los resultados podrán apreciarse en el corto y mediano plazo”.

PRESIÓN FISCAL

“A la galopante inflación, el incremento en las tarifas de los servicios públicos tenemos que sumarle la presión fiscal asfixiante que abruma a los productores, a las pequeñas y medianas empresas, en general a los argentinos. Todo para financiar a un estado cada vez más gigantesco. Argentina está a la cabeza de los países que más impuestos cobran, hay más de 100 entre los nacionales, provinciales y municipales.

Y además, con la creatividad que caracteriza a los argentinos, somos expertos en crear impuestos transitorios, pero no en el sentido de la definición del diccionario, es decir por un tiempo limitando, sino que lo resignificaron y los convirtieron en transitorios porque transitan con nosotros toda la vida. Se acuerdan del impuesto al cheque, el incremento en el IVA y la lista sigue”.

PROYECTO

“General Alvear ha quedado relegado al igual que otros departamentos. Esto se demuestra por el crecimiento poblacional casi nulo, el abandono de las tierras, el éxodo de jóvenes en busca de mejores condiciones. Pero como también nos caracteriza, estamos dispuestos a buscar una salida para revertir la situación.

Ya que hablamos de impuestos, pedimos una ley para emplear la recaudación de Ingresos Brutos con el fin de reinvertir en los departamentos más postergados en NUEVOS proyectos productivos que generen mano de obra genuina. Hablamos de los impuestos que aporta el departamento implicado. Esto ya lo planteó mi antecesor y desde la entidad vamos a continuar insistiendo. Se podría implementar en los cinco departamentos con menor desarrollo económico y otorgar beneficios a los que quieran invertir en ellos pero viven en otras zonas. Puede ser proyectos particulares o asociativos. Hay variantes. Pero lo más importante es que esto no es un enunciado simplemente, o una expresión de deseo, es una idea plasmadas en un borrador del proyecto de ley que estamos dispuestos a trabajar junto a usted Señor Gobernador, al que le toque dirigir los destinos de Mendoza y por supuesto con los señores legisladores a los que también le pedimos que recojan el guante.

“Un detalle importante, a diferencia de los impuestos transitorios, no lo queremos para toda la vida. Proponemos que la norma sea revisable al cabo de cinco años. Necesitamos una provincia federal en serio y no solo generar más desarrollo en donde hay más votos”.

GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA

“La situación de la agroindustria es complicada. Por supuesto están quienes subsisten y los felicitamos por el esfuerzo realizado, esperemos que nunca se cansen y continúen por el sendero del crecimiento, sin embargo, no es la generalidad.

La inflación imparable, las altas tasas bancarias y el alza del dólar al igual que los altísimos costos de los insumos necesarios en los procesos productivos hacen que estemos cada vez más con industrias sin industriales.

El anuncio del cierre de la planta de La Campagnola en San Martín es un ejemplo más que clarificador.

Todo esto ocurre mientras el sector minero y petrolero sigue con financiamiento y subsidios del estado.

El aumento del combustible, la electricidad y el gas elevan el costo a valores que los deja fuera de competencia frente a otros jugadores fuertes en el mercado internacional.

Hay que eliminar la retención de las exportaciones a los productores agropecuarios y agroindustriales y tener una política de tratados de libre comercio para no quedar fuera de la competencia.

Hay que eliminar la corresponsabilidad gremial empresaria ya que en el sur se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en un impuesto más.

Al mismo tiempo se debería disponer de un reintegro directo al productor para que mejore su situación inmediata y flexibilizar al máximo las condiciones para que acceda a financiamiento destinado a la tecnificación como son los sistemas de riego entre otros aspectos.

No hay que caducar frente a los poderosos intereses que han frenado la sanción de la ley de uso de jugos naturales en el Congreso Nacional. Esta norma permitirá promover y proteger las economías regionales además incorporar componentes saludables en la dieta diaria de los argentinos.

Desde el municipio alvearense se trabajó en un proyecto para instalar una juguera lo cual que es un aporte más que valioso para salir de la acuciante situación que atraviesa la agricultura. Solicitamos el acompañamiento de la provincia para que este proyecto tenga pueda concretarse.

La crisis hídrica llegó para quedarse por esa razón es necesario ayuda para reparar y reactivar las bombas de consorcios y perforaciones particulares para palear la escases de agua.

Han pasado 13 años desde que Mendoza resignó el juicio por la promoción industrial a cambio de la construcción de la Presa Portezuelo del Viento punto de partida para el vuelco de aguas del Río Grande al Atuel. Esperamos que se cumplan los anuncios oficiales porque como siempre lo hemos manifestado es la solución para la crisis hídrica acusante, permitirá aumentar la zona cultivada y podrá punto final al conflicto con La Pampa.

La vitivinicultura, está atravesada por una fuerte crisis, no es tiempo de estar echando culpas, no podemos vivir echando culpas, es tiempo de solucionar los problemas de una vez. Como institución nos sumamos al plan estratégico vitivinícola y consideramos que todos los actores incluido el gobierno deben participar para levantar y sostener nuestra industria madre.

Desde la Cámara propiciamos la creación de la “mesa de la agricultura”, pero los resultados no fueron los esperados.

Insistimos que para que la ley de la oferta y la demanda se cumpla eficientemente, este sector necesita de una participación activa y fuerte del Estado, solo de esa manera se podrá lograr que los beneficios se compartan con los agricultores y no sigan siendo la variable de ajuste”

“Sin agricultores no hay agricultura” y si ellos siguen sin obtener rentabilidad, inevitablemente desaparecen y le damos sentido a los que buscan diversificar la matriz productiva “a cualquier costo social y ecológico”.

GAS

“Ya que mencionamos el tema del gas, debemos profundizar en esta temática porque actualmente no hay factibilidad de gas natural para nuevos emprendimientos productivos. Como podemos imaginar desarrollar esta región con nuevas inversiones si un insumo vital no existe. Y hay ejemplos de sobra en Alvear de inversiones que no duraron una sola temporada.

Tampoco hay gas natural para uso residencial sin importar si es una vivienda que construyó un particular o barrios que levantó el Instituto Provincial de la Vivienda. Los vecinos y fundamentalmente los que menos tienen están condenados a subsistir con el costoso gas envasado.

Es imperioso retomar el llamado a licitación para la construcción del empalme del gasoducto de Gas Andes con San Rafael para aumentar la dotación de gas natural en el sur.

La interconexión de los gasoductos abrirá la puerta para el ingreso de 26.630 nuevos usuarios entre San Rafael y General Alvear.

La obra cuenta con el visto bueno del Enargas, el proyecto ejecutivo está terminado, sorteó con éxito la audiencia pública y los 600 millones de pesos que demandaría la construcción del empalme fueron previstos en el presupuesto nacional 2018 con proyección al 2019.

Sin embargo, el ajuste que llevó a cabo la Casa Rosada el año pasado la dejó en suspenso. Se hace imperioso retomar este proyecto y llevarlo a su culminación”.

ENERGÍA

“Vamos a continuar en el rubro energía pero ahora será la electricidad. Desde la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial, Servicios y también Turismo, queremos remarcar la situación que está viviendo todo General Alvear, también zonas vecinas de San Rafael como Real del Padre, Monte Coman, Punta del Agua y hasta Agua Escondida en Malargüe.

Los reiterados cortes del servicio eléctrico qué afecta por igual al sector industrial, agrícola, comercial y la población en general, como consecuencia de salidas de servicio de la Línea de Alta Tensión, que vincula la Central Hidroeléctrica Nihuil III, con la Estación Transformadora local.

Cada vez que eso ocurre, la alternativa de mantener el suministro en forma parcial es a través de la Línea de Alta Tensión de 66 kv que vincula Pedro Vargas en San Rafael con General Alvear. Esa línea no se encuentra, por falta de adecuaciones y mantenimiento, en condiciones de transportar la demanda de energía que requieren las distintas localidades.

Como Cámara, institución que representa los distintos sectores de departamento, nos hacemos eco de la disconformidad de los usuarios y es por ello que solicitamos su gestión a fin de que se contemple la construcción de una Línea de Alta Tensión en el nivel de 132 kv entre los Departamentos de San Rafael y G. Alvear y la construcción de una nueva Estación Transformadora, dado que la misma por su antigüedad y ubicación, limita la salida de nuevos alimentadores, que permitirán optimizar y mejorar la calidad de prestación de servicio tan reclamada en ambos departamentos”.

TURISMO

“Frente a las vicisitudes que se presentan a diario con la actual situación económica, desde la institución apostamos por el trabajo en positivo, con propuestas para diversificar y ampliar nuestra matriz económica, eso sí, sin comprometer el medio ambiente.

Estamos convencidos que el turismo es transversal a todas las actividades económicas y un potenciador de ella. Además proporciona oportunidades de empleo, permite aumentar los ingresos y se puede construir sobre la base de infraestructura existente.

El turismo abre nuevos desafío y por eso en octubre del año pasado se creó la específica de Turismo dentro de la Cámara de Comercio.

Alvear destino turístico es más que un simple lema, es la visión que engloba el trabajo mancomunado de los prestadores turísticos asociados, que se apoya en la fortaleza que le otorga nuestra cultura agrícola ganadera, nuestras tradiciones, valores y virtudes que tenemos como alvearenses y que en solo seis meses de trabajo en la entidad organizó y concretó un Fam Trip por el que nos visitan desde Chile y también de Perú dándole un carácter internacional a esta Fiesta Nacional de la Ganadería.

No es un esfuerzo aislado, el trabajo mancomunado con las Cámaras del Sur mendocino conforma un cuerpo unificado a la hora de concretar gestiones y unificar criterios en la implementación de tareas de promoción de nuestra región”.

FEDERAL

“Recuerdo que una vez un prominente político me dijo que ERAMOS UNA ALDEA. La respuesta que le podría dar es con otra pregunta. ¿Por qué somos una aldea?

Tal vez sea porque las políticas de los últimos 40 años han direccionado los beneficios principalmente a una porción de la provincia.

No se puede seguir engrosando una zona en detrimento de otras. Se reniega del crecimiento de zonas urbano marginales pero después se hace todo lo posible para fomentar el desarraigo y el abandono de las tierras.

Hay un ejemplo reciente más que elocuente para graficar esta situación y para evitar suspicacias no voy a nombrar a un sector productivo.

El decreto 713/19 (publicado en el boletín el lunes 6) otorga «la eximición del pago del boleto a las personas mayores de 70 años en todas las empresas del Servicio Público de Transporte” pero ese beneficio que es para 360 pasajes al año es solamente para los usuarios del Área Metropolitana.

¿Nuestros jubilados no merecen recibir el mismo beneficio?.

Las diferencias entre Norte y Sur son innegables”.

RUTA 188

“La ruta 188 en el tramo que une General Alvear con San Rafael y Malargüe es estratégica pensando en un desarrollo sustentable de esta región. Es el segundo corredor bioceánico del país, una conexión con Chile a través del paso Pehuenche y el futuro Paso Las Leñas y será de suma importancia para el transporte y logística para la construcción de la presa Portezuelo del Viento.

Has pasado seis años desde que se decidieron asfaltar 21 kilómetros y la culminación de ese tramo aún está en veremos. A este ritmo, habrá que imaginarse el final de obra para dentro de 70 u 80 años, con mucha suerte.

Entonces, mientras dejamos volar nuestra imaginación, no queremos más anuncios sin sentido o promesas que no pueden sostenerse en el tiempo.

En el área metropolitana la Nación y también la provincia invertirán 80 millones de dólares para mejorar la ruta provincial 82, Es decir que cuando se quiere se puede encontrar el financiamiento.

Por eso desde estas latitudes solicitamos que la ruta 188 se incluya en el presupuesto del año próximo en la Plan Vial Federal y fundamentalmente que de una vez por todas se realice la apertura total de la traza y lleven a cabo el mantenimiento con el fin de darle transitabilidad de punta a punta”

MINERÍA

Como dice el dicho popular: “lo bueno si es breve, dos veces bueno”.

“Señores gobernantes y en particular a los que conducirán los destinos de Mendoza, no claudicaremos en la defensa del agua y de la vida en todos sus aspectos, por consiguiente seguiremos DEFENDIENDO a rajatabla la LEY 7722 porque estamos convencidos que no es como algunos se empeñan en llamarla, una ley antiminera, es una norma que regula la actividad y el uso de las sustancias que se pueden utilizar. Acaso el INV no hace lo mismo con las bodegas, Irrigación con el vuelco de efluentes y todas las empresas deben cumplir con esas normas.

Que quede claro, la ley 7722 no prohíbe la minería, Alvear defiende la ley 7722”.

EDUCACIÓN

“Vemos con preocupación que se este quitando apoyo del Gobierno de la Provincia a algunas carreras terciarias que se encuentran instaladas en el Departamento. Cuando necesitamos todo lo contrario: que se apoye firmemente tanto la Oferta existente, como que se abra la posibilidad de subsidiar nuevos Proyectos, como el caso de IDesa UGACOOP por ejemplo, permitiendo así incrementar las carreras que se dictan en el Departamento.

Insistimos un año más, a todos los estamentos del Estado, que se arbitren los medios necesarios para permitir la Instalación de Carreras de Grado en General Alvear, sobre todo de base tecnológica. Siempre pensando en un desarrollo integral y permitiendo que entonces si, los alvearenses podamos contar con Educación Superior y Universitaria gratuita”.

SEGURIDAD

“Tal vez seamos una aldea, en definitiva nos gusta la tranquilidad, el aire puro, salir a la calle y poder saludarnos todos los días entre los vecinos, Somos una aldea, un pueblo en muchos términos, pero entonces porque sufrimos los males de los grandes conglomerados urbanos como es la Inseguridad.

Hay que atacar este mal que nos aqueja cada vez más con determinación y a la justicia le solicitamos que así como en este país todos los ciudadanos son sujetos de derechos, no puede ser que prevalezcan únicamente los derechos de los delincuentes.

No vamos a pasar por alto el destacar la construcción del nuevo edificio policial y recibimos con beneplácito que esté contemplado en él, la división narco criminalista y vuelva afrodita, la perra que con esfuerzo de la comunidad se logró traer”.

“Señor gobernador, señores legisladores y futuros gobernantes, el gobierno nacional ha implementado un fuerte ajuste que el asalariado y las pymes están pagando.

Es tiempo que ese sacrificio también se traslade a los únicos sectores que aún no hicieron, a nuestro entender, ningún ajuste, la clase política y también judicial”.

