Javier Odetti, Presidente de la Cámara de Comercio bridó detalles de la organización de esta 37° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería, espectáculos, y la controversia con distintos grupos que se manifestarían el día del almuerzo oficial, ¿Vendrá Cornejo?

“Faltan ya muy pocos días para comenzar con nuestra gran fiesta de la ganadería, queremos llevar a la población todo tipo de tranquilidad que estamos trabajando a full, ultimando los detalles para que sea mejor que la del año pasado”

Sobre los espectáculos indicó que están confirmados hace tiempo, las entradas ya están a la venta, quedan lugares para los espectáculos del día viernes y sábado

Hace unos días circula el rumor de la cancelación de reservas por conflictos que podrían producirse durante el festejo, ante esto respondió que, “Sabemos que la capacidad hotelera está prácticamente colmada, no hay bajas en las reservas”

“Con respecto a la parte política que es a lo que más apuntamos, porque es la forma en que podemos hacer llegar nuestros reclamos, todavía no tenemos información certera de que políticos van a estar llegado al departamento, obviamente las invitaciones han sido enviadas, el gobernador ha sido notificado oportunamente como todos”, explicó Odetti

Ante los rumores de que la fiesta podría cancelarse sostuvo que “Esta edición es la numero 37, nunca se ha suspendido una Fiesta de la Ganadería, consideramos que esto ya excede a la Cámara de Comercio, esta es la fiesta del pueblo, es la fiesta del sur mendocino, hay mucha gente que está expectante por venir a Alvear a exponer a comprar, a pasear”.

“La cámara tiene una posición tomada de no al fracking y vamos a bregar por una zona de exclusión, no obstante a eso entendemos que la forma del reclamo no es la apropiada, la cámara viene gestionando desde hace tiempo por la vía adecuada”

“Es importante que la gente pueda entender y que sepa que nosotros estamos frente a una de las fiestas más importante de Mendoza. Después de Vendimia, nuestra Fiesta Nacional de la Ganadería es la más importante del oeste argentino, es la única fiesta a nivel nacional que la organiza una institución privada y tenemos que entender que es el lugar en donde podemos hacer llegar nuestro reclamos, nosotros tenemos que unirnos y poder sacar un reclamo en común para poder hacerle llegar a nuestros gobernantes en ese momento que es el día del almuerzo oficial, es muy importante entender que nosotros estamos haciendo una fiesta y que gracias a esta fiesta va a venir la gente del gobierno y nos va a poder escuchar”, concluyó.

