Carlos Achetoni, productor de General Alvear y representante de Federación Agraria, hablo acerca de las baterías bombas que se van de agua que se van a instalar, y que aportaran un caudal de riego importante para poder mantener un excedente de ese mínimo 1,3 metros cúbicos en los días de corte.

La Pampa pretendía que la corte diera un fallo por el caudal flúvio ecológico, donde ellos pretendían de que se le diera 4 metros como mínimo y un módulo de 9, es decir que se llevaban un 30% del río y esto ha sido prácticamente descartado por la corte porque no le ha dado esa posibilidad y eso es gracia A qué Mendoza hecho una propuesta firme coherente de que no se puede postergar el Oasis para mantener un ecosistema sino que tiene que ir todo en su conjunto.

La Corte le ha dado mucha importancia al trasvase del Rio Grande al Atuel, donde la Pampa se ha opuesto rotundamente, sin embargo la Corte dijo que estudien las propuestas y sugerencias mendocinas, ya que la provincia dentro del CIAI siempre ha buscado una solución técnica, mientras que el método holístico que propuso la Pampa tenía muchas falencias que se han demostrado técnicamente porque ellos tomaban solamente la Cuenca pampeana.

El gobernador de la Pampa ha demostrado su bronca muy grande contra Mendoza y en el uso de su poder lo ha hecho a través de los medios. No podemos estar enfrentado con un pueblo del que prácticamente somos hermanos, con Santa Isabel, los mendocinos tienen más contacto tenemos con esta localidad que la Pampa misma.

Se puede hacer un trasvase sin portezuelo del viento pero lo que cambiaría es la trayectoria de la Cuenca. El informe técnico que se hizo en el año 2000 el Instituto Tecnológico Universitario junto con una consultora estadounidense sobre la factibilidad técnica, que no es por la Cuenca Baja sino por la Cuenca Alta, ha demostrado que si bien hay que hacer un túnel que saldría del trasvase a la altura del Sosneado y de ahí caería sobre el río Salado. En eso se hizo la proyección de 5 centrales eléctricas que podrían producir mayor electricidad que portezuelo del viento.

La diferencia está dada que el gasto que acarrea esas centrales, es mucho mayor que la de portezuelo, porque esta última tiene una zona geográfica y geológica muy fácil para la construcción de una Presa, pero el trabajo se hace mucho más complicado porque esto significa traer un río en contra pendiente emporlado, cruzando varios cerros inclusive, entonces el costo beneficio es prácticamente nulo, y cuando esto es asi, la Nación tiende a no hacerla.

El trasvase por la Cuenca alta costaba 200 millones de pesos y por la Cuenca baja costaba 600 millones de pesos.

“Como representante de la cámara estuvimos presente a la reunión en San Rafael, Esta es una mesa que se creó en la cual estuvo Carlos Achetoni estuvo también, Jany Molero, Aníbal Luna y yo, y demás funcionarios en la cual le propusimos al Ministro que se debería empezar a trabajar en forma urgente en el cambio estructural de las economías regionales con una visión estratégica para los años venideros y es muy importante que en esta mesa de diálogo este también gente Nación porque las decisiones y las soluciones son Macro y la provincia es muy poco lo que se puede hacer si no hay decisión o voluntad del gobierno Nacional de querer cambiar”, sostuvo Javier López.

Desde el sector agroindustrial, hace mucho tiempo que se viene teniendo problemas ya que no están dentro de las políticas a nivel nacional. las políticas regionales tienen que estar Sí o sí amparadas bajo un paraguas de Promoción sino no se puede continuar.

“Le ha quedado al productor entre 0,80 a $1 por kilo de ciruela sin sacar los costos de producción que son los costos de poda, cura, agua y resulta ahora que un productor tiene que vender 2.500 kilo de ciruelas para comprar un tijeron para seguir podando, así no se puede seguir es imposible”, expreso Carlos Achetoni.

Con respecto al dólar, dijo que es un tema positivo para el acopiador pero que terminó condenando al productor ya que los costos de producción aumentaron.

Esto es una decisión Macro, cuyos problemas fundamentales son rentabilidad y previsibilidad.

El departamento atraviesa un gran abandono de las fincas a lo cual se le suma la problemática que atraviesa el departamento general de Irrigación porque no hay quien limpie hijuelas, ni pagué las boletas.

“Esta es una decisión Macro que se debe tomar por qué es rentabilidad pero para eso necesitamos políticas de estado que no se inserten y nos lleven a una visión estratégica de futuro, finalizó Carlos Achetoni.

Tanto el gobierno como las entidades tienen una gran materia pendiente que es la situación de las economías regionales que no la han logrado solucionar en todo este tiempo. Si bien se han agotado todas las instancias ya sea departamentales, provinciales o nacionales pero no se ha llegado a un acuerdo y el temor del subsidio es que los créditos a tasa 0 son subsidios encubiertos que si bien apuntan a que haya intención de productividad, si te subsidian $ 0,50 centavos un $ 1,00 por kilo producción, no te están sacando el incentivo a producir sino que te están ayudando a compensar lo que te falta rentabilidad, qué es lo que se pidió inicialmente este año y no se pudo llegar a un acuerdo.

Así que se debe trabajar seriamente para poder lograr que el sector productivo tenga expectativas ya sea con mejoras de competencias de paridad cambiaría pero aquí hace falta un gran acuerdo cómo lo fue allá por el 2001 y 2002, en donde estaban todos los empresarios y todos los sindicatos, pensando en hacer una microeconomía o un microclima dentro del país para poder ser competitivos hacia afuera y no andar corriendo detrás de la inflación.

A.E