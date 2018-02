Javier López presidente de la especifica de agricultura en dialogo con FM. Viñas expresó nuevamente el malestar del sector agrícola por la situación actual.

“La situación del agro no es de ahora sino que viene desde hace mucho tiempo y es terminal con los terribles aumentos, el costo energético. La variable de ajuste sigue siendo el productor, la producción primaria y la situación es insostenible”.

“Ha habido una señal del gobierno, hoy esperamos tener una respuesta para ver qué solución nos dan, pero si no vamos a seguir con la propuesta de la calle, estamos pidiendo tres puntos clave, uno de ellos es el resarcimiento o fondo compensatorio a los productores para ver como seguimos, es un fondo rotativo con 3 años de gracia”.

“Con el cambio de gobierno se esperaban ver algunas mejoras, algo que no está sucediendo. Seguimos con que las exportaciones están trabadas, que no somos competitivos, pero el problema sigue siendo el mismo que la variable de ajuste es el productor, no hay una decisión política de querer cambiar esto. Queremos ser un motor de crecimiento no un gasto”.

“Las economías regionales necesitan un tratamiento especial porque son distintas a la de la pampa húmeda, necesitamos una promoción distinta para que el agricultor vuelva a la finca, tenemos que tener previsibilidad para saber que vamos a hacer el año que viene, dentro de 5 y de 10 años”.

“Necesitamos si o si que entienda esto el gobierno nacional, pero para eso necesitamos que el gobierno provincial entienda que tiene que defender los intereses de los productores, la Nación debe tomar políticas distintas”.

A.C