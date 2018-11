Este próximo domingo se realizarán las elecciones en todas las inspecciones de cauce. En ella se elegirán a los nuevos (o no tanto) inspectores.

En dialogo con Viñas, Javier López presidente de la especifica de agricultura de la Cámara de Comercio y quien está postulado en estas votaciones por primera vez se mostró disconforme con el sistema de elección indefinido que rige en las inspecciones.

“Una de las cosas que hay que modificar rápidamente es que los inspectores de cauce no pueden estar por más de dos periodos que fue originalmente la idea, eso le hace mal a las instituciones”.

“Los productores debemos involucrarnos. La situación es compleja pero si no nos involucramos nunca vamos a mejorar”, sostuvo el dirigente quien agregó que “El recambio es necesario porque trae gente nueva con ideas nuevas porque si no el que manda se ha acostumbrado a mandar y el subordinado se acostumbra a obedecer. La inspección no es del inspector es de los regantes, el solo es el nexo con Irrigación”.

López señalo que en este momento hay un recambio generacional importante. “Participar es la forma de resolver las cosas”.

Este domingo pueden votar todos los que estén empadronados o tengan un poder del dueño de la propiedad, no hace falta estar al día. Los regantes tienen el poder de un voto por propiedad. Ante cualquier duda deben dirigirse a la Subdelegación.

A.C.