El concejal del Partido Justicialista Javier García habló acerca de ciertas cuestiones relacionadas con el ejecutivo que aun no se resuelven del todo, y que están tratando de corregir y analizar.

Por un lado se sigue pidiendo ampliaciones de partida y de una serie de cosas que desde el bloque PJ están tratando de llevar o encauzar, con el fin de que se permita ordenar qué es lo que merece derogarse en el 2018 y donde hay algunas cosas que hacen algún ruido.

Se trata de la ampliación de partidas para la contratación de terceros,¿ que significa esto?, que por un lado están planteando un tipo de reestructuración municipal poniendo a disponibilidad a 9 empleados porque teóricamente habría una reestructuración y a la vez están tratando de hacer concursos de ingreso para la clase 3.

Desde el bloque del PJ solicitaron al ejecutivo que informase acerca de ésta reestructuración ya que les hace algo de ruido que se quiera llamar a una reestructuración y no se sabe o no quieren decir cuál es y hacen un llamado a concurso aún cuando hay 9 empleados municipales que corren riesgo de no volver a su trabajo.

Por otro lado tener una ampliación de partida para contratación de terceros, al bloque del PJ no le parece necesario, ya que hay empleados municipales que pueden hacerse cargo de éstas tareas.

“Desde hace ya bastante tiempo que nosotros le solicitamos al ejecutivo mediante una ordenanza que baje mensualmente todos los contratos con sus costos, con nombre y apellido y si bien esto fue solicitado hace 3 meses, aún el Ejecutivo no ha cumplido ni siquiera con un envío. Hay cosas que son de simple lógica. Molesta la improlijidad. Si esto fuese un poco más prolijo creo que la información la tendríamos en la mano, esto es un poco lo que a nosotros nos pone en duda, sabemos que hoy somos oposición pero en ciertos asuntos no basta con ser oposición o no sino con ser transparentes a la hora de trabajar”, expresó García.

A.E