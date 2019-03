Javier García, concejal por el Bloque Justicialista y actual pre candidato a intendente de General Alvear, estuvo en Puntos de Vista el pasado sábado dialogando sobre la realidad política que envuelve al justicialismo de cara a las Elecciones 2019, la importancia de la unidad partidaria y las proyecciones que basan su campaña.

Frase destacada: “Hay una nueva forma de hacer política y la gente lo está entendiendo”.

En pleno año electoral, el edil, aseguró su precandidatura en el aire de F.M. Viñas. Con el apoyo de la Agrupación 1° de Mayo y sus respectivos grupos técnicos de trabajo, Javier García hizo ahínco en que la acérrima competencia electoral debe darse con el oficialismo y no con la oposición en la que está inserto, con la cual se debe dialogar y llegar a formular un pensamiento unitario.

“Mantuve reuniones con Myrna Osorio y Cristian Gonzales, quienes han manifestado su intención de ser precandidatos a intendente, y empezamos a conversar sobre lo que tenemos que hacer para ganar”, reflejó sobre la confluencia a la que apunta el justicialismo entre los precandidatos anunciados.



Respecto a los clivajes que se han vislumbrado en el Justicialismo desde 2015 y se afianzaron en las Elecciones de 2017, García resaltó:

“Nuestro rival no es el mismo peronismo, de hecho somos todos compañeros. Para avanzar a una intendencia tenemos que ganarle a nuestro verdadero rival:el Frente Cambiemos. No hay que gastar energías en pelear internamente, sino que con estrategias, proyectos e ideas conjuntas ganarle al oficialismo. Ir a una interna entre nosotros nos debilita sume a que el peronismo necesita de los votos de todos los sectores”.

“Somos una verdadera oposición y principalmente somos coherentes y eso implica reconocer lo bueno que se ha hecho pero también analizar y hacer rever lo que se está haciendo mal”, aclaró García sobre el trabajo que realiza el Bloque Justicialista.

Javier García explicó que la relación con el ex Intendente Juan Carlos De Paolo es “excelente”. “Hemos tenido conversaciones con Juan Carlos y la verdad destaco la excelente relación que tenemos y el cariño mutuo que nos tenemos”, testimonió.

Sobre la incógnita propia de opositores y oficialistas en cuanto al futuro político de De Paolo, comentó: “Me ha manifestado que quiere estar dentro de los armados sin decirme si va a estar o no como candidato. A todos nos ha dicho que no va a bendecir a ningún candidato pero a pesar de eso es bueno que un hombre de gran experiencia siga aportando todo de sí para un departamento que lo conoce, lo quiere y lo respeta”.

El Partido Justicialista a nivel local muestra atisbos de unidad de cara a las elecciones que se avecinan donde pondrán mucho en juego. “Tenemos que pensar cómo ganamos y recuperamos el gobierno por el plan que tenemos para los alvearenses. Desde la silla del Intendente se hace todo lo que hemos pensado. Necesitamos unificar nuestro concepto de trabajo para llevar un solo candidato. En caso de no lograse este cometido, porque las líneas políticas del peronismo deciden que tienen que ir mas de un candidato, será tiempo de que hagamos las cosas de esta manera”, insistió.

“El mes que viene cerramos las listas para las PASO de cara a junio con todo el énfasis y las fuerzas para representar a los alvearenses y compañeros en las elecciones. Es posible una nueva alternativa y depende de nuestro esfuerzo, que se alimenta del apoyo de la gente. Mi compromiso y el de la agrupación 1° de mayo para seguir trabajando por un Alvear mejor”, concluyó su mensaje el Pre Candidato Javier García.

⋅Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).