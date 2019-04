Escasos 3 días separaron la presentación de listas en las que García iría acompañado por Amanda Pardo, Nicolás Calvente y Silvio Vellar (pre candidatos a concejales) y el desapego del mismo de la carrera por la intendencia.

Cabe destacar que la “Agrupación 1° de mayo”, fiel seguidora de la política de gobierno pergeñada por el edil justicialista, había respaldado fuertemente la puesta en escena de sedes en el departamento y hasta ploteos en vehículo con la leyenda “Javier García 2019”. Más de 1000 fueron los avales que su agrupación reunió para apostar a su precandidatura, a quienes les pidió “que comprendan su decisión”.

El pasado domingo, el ex precandidato se mostró decepcionado para con otros de sus compañeros justicialistas quienes no habían apostado a la lista de Unidad que tanto profesó el PJ como condición en este año electoral. Es de público conocimiento que le ofrecieron un cargo legislativo al que García declinó rotundamente.

Desde su grupo cercano no han emanado más información que la que publicó él mismo en su cuenta de Facebook, más allá de las hipótesis que vinculan su paso al costado a la posibilidad de perder su puesto a cargo de la Dirección de Rentas (cargo que ocupó en la gestión anterior) en la que posee licencia por mayor jerarquía (desde que asumió con concejal por el Justicialismo en 2017).

A las 18:55h de ayer la siguiente publicación ratificó lo que se comentaba previamente sobre la supuesta bajada de Javier Garcia.

“En la política, a veces hay que dejar de lado los intereses personales en pos de un interés superior. Con la tranquilidad de haber antepuesto y anteponer los principios colectivos por sobre los personales, nos mantuvimos firmes en nuestros preceptos, por lo que creemos que es mejor para Alvear, contra el FRACKING y en pos de la vida en todo momento.

Sé que esta decisión no será comprendida por todos, incluso a mí aun me cuesta digerirla, pero cuando se pierde la palabra, nada más queda para perder.

Es por ello que hemos tenido que bajar la Lista, y con ella todas las ilusiones para las próximas elecciones. Pero nada nos va a hacer bajar nuestro mayor ideal, que es trabajar por el Bien Común de nuestro Departamento.

De la misma forma, el eterno agradecimiento a todos los que acompañan este proyecto, a los que, ajenos a nuestra Agrupación mantuvieron la esperanza, pero muchas veces hay que saber resignar para ganar, de eso se trata la prudencia.

También agradecer a las más de 1.000 personas, entre afiliados e independientes, que con sus avales dieron el SI a un cambio en la política, a todos les pido que, sin necesidad de pedir demasiadas explicaciones, entiendan la decisión.

A todos les agradezco, y créanme que para nadie ha sido más duro este camino y esta decisión, que como lo ha sido para mí.

Mis hijos algún día me preguntarán qué hice por Alvear. No voy a poder mentirles, tampoco quiero hacerlo. A ellos les diré “Hijos, hice lo que creí correcto, defendí a mucha gente, aunque otras no estuvieran de acuerdo. Siempre fuí de frente y con la verdad”.

La política no me va a hacer cambiar, bajo ningún aspecto, mis principios.

Por el bien del Partido Justicialista.

Por un ALVEAR CONTRA EL FRACKING Y A FAVOR DE LA VIDA.

Porque UN ALVEAR MEJOR ES POSIBLE.

Porque UNA MEJOR POLÍTICA DEBE SER POSIBLE.

Dios bendiga a cada uno de los miembros de la AGRUPACIÓN 1º DE MAYO y bendiga a mi querido GENERAL ALVEAR.

Un gran abrazo peronista para todos”.