El sábado por la mañana en la vuelta del programa de entrevistas de F.M. Viñas “Puntos de Vista”, estuvo presente el Presidente del Iscamen, Alejandro “Jany” Molero, quien se refirió a la actualidad del Instituto.

“Hoy tenemos un Iscamen a la vanguardia del mundo” señaló Molero, en referencia a los procesos que se llevan adelante fundamentalmente en el combate y erradicación de plagas con métodos amigables con el medioambiente, como el control contra la Lobesia y mosca del mediterráneo.

“Por primera vez en la historia, Mendoza está exportando fruta en fresco a Estados Unidos de un área libre sin ningún proceso cuarentenario”. Es decir sin ninguna fumigación, la fruta se cosecha, se embala, se carga en contenedores y se envía.

En el último tiempo también se han realizado intercambios de experiencias y exposiciones en otras partes del mundo, donde la provincia ha sido tomada como ejemplo en sanidad y control, incluso llegando a exportar productos como el caso de Moscas del Mediterráneo estériles a Bolivia y próximamente a Marruecos. En sentido se estarían haciendo algunas tratativas con Países Árabes, al igual que con la región Patagónica.

En materia de salud humana, se trabaja en la investigación para la cría masiva de mosquitos estériles que se convierte en vector para enfermedades como el dengue, zika y fiebre chikunguña. En un primer momento se liberaría por el noreste argentino, zona más afectada por este insecto.

“Pasamos de un Iscamen totalmente destruido con la pérdida del status Sanitario de Mendoza, la imposibilidad de comercializar nuestra producción fuera de Mendoza a un Instituto que hoy marcha a la vanguardia a nivel mundial y marca un rumbo en materia de control y erradicación de plagas”, sostuvo Molero.

Según explicó este proceso se comenzó, primero repatriando a científicos mendocinos que s encontraban trabajando fuera del país y que hoy vuelcan su conocimiento en la bioplanta de Iscamen. Sobre la infraestructura y personal manifestó que estaban en condiciones de abandono y que impactaban directamente en las condiciones laborales, habiendo mejorado sustancialmente.

PRESUPUESTO 2.020

Luego de la no aprobación de la toma de deuda para el presupuesto 2.020 por parte del PJ/Cámpora, el ex legislador señaló: “el justicialismo después de muchos años perdió liderazgo, no tiene una figura fuerte que lidere. Hay algunos sectores que a lo único que apuntan es sacar rédito político de estas situaciones. En esta crisis que se está viviendo predominan intereses personales y sectoriales mezquinos, donde se desvirtúa el dialogo y el raciocinio a la hora de encontrar una solución a una provincia con serias dificultades”

Uno de los argumento del peronismo para no aprobarlo fue lo sucedido en el último año al frente de la gobernación de Francisco Pérez, “A Paco Pérez no se le aprobó el presupuesto porque era en dólares y para gastos corrientes. Cuando el endeudamiento es para generar trabajo y obra pública, generar desarrollo no puede ser analizado de la misma forma”.

A.C.