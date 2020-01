Luego de la polémica por el alto precio que habría querido cobrar el músico por presentarse en la provincia de La Rioja y rumores sobre un costo similar para su presentación en el Festival de la Ciruela, Jaime Sánchez, presidente de la comisión organizadora salió a desmentir esta situación al aire de F.M. Viñas.

“Abel se ha fijado en nuestro Festival con un caché súper bajo (comparado con otros festivales), hay que estar agradecidos por esto”, manifestó, agregando que “para nosotros es un halago que Abel Pintos venga al Festival, él es el que se ha interesado en nuestra fiesta”.

Recordemos que Abel Pintos se va a estar presentando el próximo 7 de febrero en el marco del IXX Festival Nacional de la Ciruela en el distrito de Bowen, en su segunda edición con esta denominación.

Sobre las controversias que habían surgido en los últimos días por el alto costo que tiene la contratación del músico, en algunos medios incluso se hablaba de $US 100.000, Sánchez señaló “que no es nuestro caso”, sin desconocer que el caché es elevado, “nuestro Festival no da para el cache que ellos realmente cobran, entonces se fijó en eso”.

Respecto al caso en La Rioja “no nos incumbe, yo me enfoco en nuestra fiesta, pero si, veo que hay una cierta mala intención de algunas personas”.

En cuanto al cobro en el ingreso, Sánchez aclaró que va a continuar siendo libre y gratuita, solo se dispondrá de un sector VIP con 1.500 entradas pegado al escenario, para poder sustentar el Festival y la presentación del reconocido músico.

Por estos días además se trabaja en la adecuación del predio y el escenario.

A.C.