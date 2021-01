La ivermectina es un antiparasitario cuya efectividad en el tratamiento de pacientes con COVID-19 se encuentra en estudio. El cual aún no ha sido revisado por los pares, es decir que todavía no tiene un análisis por parte de un comité editorial de expertos. Su uso ha quedado en foco porque varias provincias lo autorizaron aún a pesar de que la ANMAT no lo autoriza.