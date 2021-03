IUSP: DEBERÁN VIAJAR A CURSAR A SAN RAFAEL LOS ASPIRANTES A POLICIAS DE ALVEAR

Durante el 2021 el Instituto Universitario de Seguridad Pública de General Alvear no dictará el curso de Auxiliar de Policía por lo que los aspirantes deberán viajar al de San Rafael para concretarlo. Por decisión de la fundación que administra el IUSP, Alvear no albergará ni la parte teórica ni practica del curso que ya cuenta con inscriptos por lo que deberán viajar a diario a la sede ubicada en Calle Coronel Suárez de la Ciudad de San Rafael. Esta medida genera malestar entre las personas que se han sumado a la lista de pre-inscriptos ya que deberán costear el costo del boleto a una ciudad situada a 100km de distancia, gasto que no todos podrán afrontar. •F.B.