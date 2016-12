El gobernador Alfredo Cornejo partició de la inauguración de la Sala de Audiencias en el Penal de Boulogne Sur Mer y anticipó una serie de cambios que se aplicaran en la Policía de Mendoza en 2017.

Durante una entrega de 27 motos BMW y Honda para la fuerza policial de la provincia, la cual demandó una inversión total de 1.670.955 dólares, Cornejo anunció: “estamos ideando un ítem de chofer para incentivar a que el policía quiera cumplir esa función en el patrullaje específico. La flota automotor del personal de la Policía de Mendoza no quedaba completa si no comprábamos motos de buena calidad. Como hacía muchísimo tiempo no adquiere el Estado mendocino. Esta incorporación es lo que estamos haciendo hoy, y debemos volver al patrullaje en las noches con motos acompañando a los autos, por eso son imprescindibles para este trabajo”.

Respecto a la función que cumplirán estos rodados, Cornejo aseguró: “Queremos saturar los departamentos de Mendoza con motos para prevenir, combatir y reprimir el delito. Por ello hoy presentamos estas 27 nuevas motos. Vamos a intensificar los patrullajes preventivos, organizando nuestro recurso humano y con mejor equipamiento. Los resultados son alentadores y aspiramos en el 2017 a seguir mejorando”.

JT