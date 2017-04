Patricia Salice, encargada de la Asesoría de la Mujer, recibió una llamada esta mañana por parte de los empleados, quienes se habían encontraron con la oficina revuelta ya que una persona había ingresado. Intentaron robar del lugar una computadora e impresora, lo cual es fundamental para ellos ya que allí guardan la información, las dejaron en el patio para luego ir a buscarlas.

“Tienen una metodología donde guardan todo y lo dejan en algún lugar y después regresan a buscarlo, no es la primera vez que nos pasa. Encontramos en el patio de la asesoría las cosas. Se ve que robaban en domicilios cercanos y las dejaban acá” comentó Salice.

Además explicó que en la zona no se encuentran muchas viviendas, por lo cual las personas no circulan con frecuencia y no se podría advertir del hecho.

La policía acudió al lugar, se encontraron con la puerta dañada pero se pudieron recuperar los objetos.

A.M