La delegación de San Justo, Santa Fe, integrada por su Intendente Nicolás Cuesta y más de 38 docentes de Jardines Maternales Municipales se encuentra en nuestro Departamento para llevar adelante una serie de actividades en el marco del Proyecto de Cooperación Educativa General Alvear-San Justo, Experiencia de Inmersión en Jardines Maternales de Gestión Municipal de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, red en la que participan las ambas ciudades.

El intendente Walther Marcolini se refirió a esta enriquecedora experiencia que comenzó en el mes de Mayo, cuando una delegación de General Alvear visitó San Justo con el objetivo de interiorizarse acerca de la forma de trabajo que llevan adelante en esa comuna: “Estamos trabajando juntos en la AICE(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) donde nos encontramos con ciudades muy similares a nosotros y con quien podemos aprender mutuamente. Nos venimos encontrando en varios espacios en la RAMCC, en Mercociudades, Ciudades Educadoras y es una etapa de complementación muy buena”, indicó el Jefe Comunal quien agregó: “Este es el feedback de la visita de una experiencia que realizaron nuestras docentes en el mes de mayo, en la Ciudad de San Justo, siendo la primer experiencia en que un colectivo completo de docentes que tienen a cargo una experiencia, como son los jardines maternales, pudieron desarrollar este proceso de inmersión y a la vez transmitir lo que se hace aquí”.

Esta es la primera vez en el país, en que dos municipios se encuentran para llevar adelante acciones concretas para la educación: “En el Congreso de Educación decíamos que era la oportunidad de apostar a la educación como herramienta verdadera de transformación en una sociedad, y lo estamos haciendo con acciones concretas”, subrayó el intendente Walther Marcolini.

El mandatario alvearense agradeció al equipo de trabajo de Carina Lucero y de Roxana Molero, también a las directoras de los jardines maternales porque trabajar en equipo es fundamental: “Este año estamos con un gran nivel de inversión en educación en Alvear, con la construcción de la Escuela N° 2-048 Ana María Polito de Fiondella, todo el complejo Ugacoop, el CCT Carlos Obligado, el Jardín nucleado Rosarito de Luz en Bowen. Los municipios de Mendoza tenemos la necesidad de involucrarnos en la infraestructura escolar, hemos pensado para los próximos años iniciar con los edificios de los jardines maternales, comenzaremos el J.C.M. N° 336 Ojos de Cielo, ubicado en un barrio urbano marginal que necesita contención. La inversión en materia de educación es posible cuando hay autonomía municipal en los gobiernos locales, porque son quienes reconocen las principales necesidades de la comunidad”.

Por su parte, el Intendente de San Justo, Santa Fe, Nicolás Cuesta dijo: “Estas son decisiones políticas fuertes, si hay una buena educación desde la primera infancia cada uno puede resolver su situación, pero en el día a día, en el corto plazo, son decisiones de las más difíciles. Hoy estamos acá, devolviendo la visita para aprender a hacerlo mejor porque tenemos claro que debemos ser más eficientes con nuestros recursos, y acá estamos desarrollando esta experiencia única y la primera en Argentina, que vamos a exponer ya que en el resto del mundo tampoco hay tantas experiencias de este tipo”.

La Coordinadora de la Delegación de San Justo, Mónica Astore, brindó más detalles de cómo inició este proyecto conjunto: “Ambas ciudades pensábamos que lo mejor para nosotros era nutrir un proyecto articulado en relación a la infancia como política pública, por eso armamos una agenda de ida y vuelta que fue presentada ante la AICE. Hicimos la primera experiencia de inmersión y las docentes compartieron los proyectos de nuestros jardines de infancia municipales, pero también otros proyectos educativos como lo es la Escuela Municipal de Bellas Artes, el Programa Acompañar, y el proyecto el Aula y el Futuro donde trabajamos con innovación tecnológica y programación para la primera infancia”. Sin dudas este intercambio fue muy enriquecedor ya que las docentes alvearenses que participaron de esta experiencia, se reunieron con el intendente Walther Marcolini y se comenzó un trabajo conjunto para proyectar de qué manera implementar estas experiencias.

La delegación está compuesta por dos directoras de jardines maternales, una en representación del Jardín Municipal Pico a la Luna, 30 docentes de jardines de infantes maternales, más una representante de la Escuela Municipal de Bellas Artes, una representante del Servicio Municipal Interdisciplinario y la Coordinadora de Cultura Georgina Martínez: “Estamos muy felices por la recepción, el cariño del pueblo de General Alvear, agradezco al Intendente y al equipo de educación local. Venimos a vivir una propuesta de articulación de dos ciudades de mediana escala, cuyos intendentes apuestan a la educación como transversal en sus gestiones. En el primer momento de la experiencia, cuando recibimos al equipo de los jardines maternales de General Alvear, pudimos articular proyectos, ver las distintas formas en que ambas ciudades apuestan a la primera infancia, la metodología de trabajo con jardines en ámbitos rurales y nosotros no la conocemos. San Justo tiene un área de educación con 16 programas y proyectos ante la ONU. Quisimos mostrar lo que significa la educación en gobiernos locales, porque desde la educación se transforman los pueblos. En esta ocasión, vino la Coordinadora de Cultura, la Representante de servicio municipal interdisciplinario, cuatro jardines maternales y un espacio para primera infancia denominado Espacios Montessori”.

Las docentes están interesadas por la nueva estructura edilicia, los mobiliarios, escenarios lúdicos, ambiente de alfabetización, también en los espacios Montessori, robótica educativa incluida dentro de la currícula, como la tiene San Justo: “Es para mencionar también, la importancia del turismo educativo con esta gran experiencia, que además es la primera en Argentina”.

Quien también expresó conformidad por la concreción de esta experiencia fue la Coordinadora General de Planificación y Relaciones Internacionales Carina Lucero: “En el marco de esta agenda intensiva, hemos previsto compartir una serie de proyectos educativos en cada uno de los Jardines Maternales de Gestión Municipal, hay una visita a la Ciudad, pero tenemos un paquete de actividades artísticas enfocadas en la primera infancia, poniendo en valor el trabajo del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil”.

‘San Justo y Alvear somos parte de una red de ciudades de distintas partes del mundo con la convicción de que la educación pasa por las ciudades y que cada ciudad debe apropiarse del compromiso con la educación. En este sentido, Alvear forma parte de una red desde 2016, donde ambas ciudades coordinan este proyecto dentro de la red. Además, son las primeras ciudades con una experiencia de inmersión en el País, mediante un convenio de cooperación, de modo de trasladar todo un equipo de jardines maternales de una ciudad a otra, siendo pionero en el País. Esta es la segunda etapa del proyecto de cooperación, único en su tipo en la experiencia argentina, mediante el cual dos ciudades del País, fuertemente comprometidas con la primera infancia se ponen a trabajar juntas’, agregó.

En mayo pasado viajó la delegación alvearense de jardines maternales de gestión municipal que vivieron una experiencia intensiva de inmersión, lo cual supone abrirse a nuevos aprendizajes y aprender de nuevas experiencias. Actualmente, estamos contentos de recibir al equipo de San Justo en tierras mendocinas, porque las experiencias innovad pueden cambiar la perspectiva a un docente, que, en muy pocas oportunidades ha tenido posibilidad de desplazarse en equipo con todo su proyecto educativo, abrirse, aprender experiencias nuevas y poner sobre la mesa sus propias prácticas. Los resultados pueden ser magníficos y ojalá se empiece a replicar.

La Directora del Jardín Ardillitas de San Justo, Melina Bibiani dijo: “Estábamos muy ansiosas de devolver la visita para compartir esta hermosa experiencia, somos más de 30 personas que hemos venido a Alvear con el objetivo de compartir experiencias, sacar provecho de lo que vivamos en los jardines alvearenses, dado que es un esfuerzo grande el de trasladarnos hasta aquí”. Asimismo, Soledad Acosta, del Jardín Ardillitas, expresó: “Hasta el momento estamos felices de compartir, hay cosas que las hacemos igual y otras que nos invitan a mejorar”.

La Profesora de Artes Visuales de la Escuela Municipal de Bellas Artes María Eugenia Masón, también contó su experiencia: “Ya hemos visto dos jardines, lo que más nos impactó es que esta es una zona turística, algo que San Justo no es, y en lo educativo destaco la Banda Municipal, la implementación de profesores de música en el jardín, me pareció interesantísima la propuesta ya que allá no tenemos docentes de instrumentos de viento entonces es algo que podríamos implementar”.

Es bueno destacar que las actividades comenzaron ayer con el acto de apertura en Bodega Faraón y se extenderán hasta mañana, martes 6 de septiembre. Además, en ese contexto, se realizarán dos actividades culturales en el Cine Teatro Antonio Lafalla abiertas al público. Hoy, lunes 5 de septiembre, a las 21 hs, se presentará la Orquesta Barroquettes de la Escuela Alas del Viento. Mañana, a las 13:30 hs se desarrollará la Experiencia en Neurodesarrollo Infantil, mini fónicos, a cargo de la Escuela Alas del Viento y la Experiencia Montessori desde la música.

Además, a las 9hs de este martes, en la plaza departamental Carlos María de Alvear se hará una concentración para comenzar las visitas, a las 9:30 hs estarán en J.C.M. N° 301 Castillitos de mis Sueños de Alvear Oeste, donde se hará la presentación del proyecto “Arte reciclado” (CAE) “Sala Especial de los Sentidos”; a las 11hs en J.C.M. N° 390 Semillitas de esperanza del Barrio Zangrandi, presentación de proyecto: “Los Viñeditos” (Huerta) y “Radio Escolar”; 13:30 hs en Cine Teatro Antonio Lafalla, Experiencia Neurodesarrollo Infantil a cargo de la Escuela Alas del Viento, Experiencia Montessori desde la música; 14:30hs almuerzo en Granja Don Paco; 16 hs finalización de la visita.