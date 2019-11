Desde la Dirección de Inspección General informaron en conferencia de prensa sobre el cronograma de atención de Defensa al Consumidor en los Distritos, la reglamentación sobre la pirotecnia y los horarios de los boliches.

Con respecto a la pirotecnia, Hugo Molina hizo hincapié, en la ordenanza que está en vigencia que abarca tanto al que usa como al que distribuye, “hemos notificado a todos los salones de eventos, por lo que en caso que usen pirotecnia serán multados”.

Por otra parte, el Programa de Diversión Nocturna se encuentra trabajando en los boliches bailables para control de los horarios en los que deberían funcionar las actividades en los locales bailables:

02:30 hs: cierre de taquilla

04:30hs: cierre de la barra

06:30hs: cierre del boliche

En la misma línea comentó: “estos tiempos por ahí se estiran, pero a partir del 6 de diciembre junto con la Gente de Diversión Nocturna de la provincia, trabajaremos en todos los boliches, estaremos ahí, vamos a ser estrictos. Recomendamos a quienes tienen la costumbre de llegar tarde al boliche lo hagan a horario porque no les será permitida la entrada. No es algo nuevo, pero no se estaba respetando”.

Respecto a las previas que realizan los adolescentes antes del ingreso a los boliches dijo que con Diversión Nocturna trabajarán para evitarlas: “Trabajamos con los eventos que los disfrazan como un cumpleaños alquilando un salón y terminando haciéndolo una discoteca. Cabe recordar que tanto para el dueño del salón y para quienes lo realizan, la multa en caso de ser detectados y la clausura del evento es de $330.000, espero que estos les sirva de advertencia, son eventos prohibidos”.

Respecto a la Ley de talles, busca crear un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años. Además, establece medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la anorexia: “Estamos desde Defensa de Consumidor visitando y tratando que esto se cumpla, hay 1 o 2 negocios dedicados a esto, pero tienen que tenerlos todos, es una trabajo paulatino”.

Desde el Departamento de Bromatología están trabajando hace mucho en las capacitaciones de Manipulación de Alimento debido a que se modifica el Artículo 21 del Código Alimentario Argentino y exige un carnet de manipulador de alimentos a todas las empresas en su comercialización y sobre todo a quienes exportan sus productos. General Alvear es el primer municipio en lograrlo en la Provincia y desde la ANMAT se nos invitó a disertar a Nivel Nacional nuestra experiencia sobre como alcanzamos los objetivos.

El día 29 de noviembre a las 8:30h en la plaza de Bowen, llegará personal de Defensa de Consumidor, “el objetivo es despejar todas las dudas que tengan los vecinos del lugar sobre las compras que realicen u otras dudas, este será el primer Distrito pero visitaremos todos” expresó el Director de Inspección General.

R.B. (F.M. Viñas).