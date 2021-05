Un estudiante de nuestro departamento fue víctima del robo de su bicicleta este martes y su familia ofrece pagar el monto que el delincuente pida para recuperarla, ya que no confían en la acción de la policía. El rodado era utilizado por el joven para ir a la escuela (Técnica Jorge Barraquero) y fue sustraído cuando el adolescente estaba en el establecimiento.

La madre del menor, Verónica, contó en diálogo con F.M. VIÑAS la triste situación que atraviesa su familia por el robo de la bicicleta (imagen) de su hijo: «Él va a la Escuela Técnica, y ayer al mediodía cuando salió no tenía la bici. No estaba asegurada porque se había olvidado el candado pero estaba dentro de la escuela. Se ve que no hay mucha seguridad», lamentó la mujer y aseguró: «La escuela no se hace cargo, no hay cómo saber quién fue, así que no encuentro otra opción».

Ante esta cruda realidad, la víctima está ofreciendo pagar el monto que el delincuente pida para recuperar el rodado. «Hice la denuncia pero es en vano porque hace un año también me robaron, hice todo lo que tenía que hacer y no recuperé nada. Por eso mi pedido es a la persona que la robó, por favor, que yo le pago a lo que él la venda porque la necesito y es la única bici que mi hijo tiene para ir a la escuela», explicó.

En este sentido, agregó: «Vivo en la Isla Gorostiague y le queda lejos (a su hijo). Ahora lo tuve que llevar, y a la vuelta se tiene que venir caminando porque yo trabajo y mi marido también». Y con respecto a la bici detalló el valor y algunas características: «Es una rodado 29, marca glove y de color naranja. Nos costó $30.000 hace dos años y ahora está más o menos $60.000, en este momento no podría comprar una bici así», concluyó en el aire de F.M. Viñas la madre del damnificado.

Y para lograr que el mensaje llegue a quien sustrajo la bicicleta, emitió el siguiente posteo en su perfil de Facebook:

«A vos que le llevaste la bici a mi hijo te pido que me la devuelvas por favor te lo pido. Hace 2 años atrás esa bici me salió $30.000 hoy están como a $50.000 y seguramente vos la vas a vender por nada o la vas a desarmar y la vas a vender por partes. Te pido por favor yo te la compro aunque sé que es de mi hijo pero te ruego que la devuelvas. Te doy 5.000 o 6.000 si por eso más no la vas a vender. Mi celu es 2625412699. No te voy a denunciar porque sé que acá la justicia no funciona. Sé que este mensaje te va llegar por favor. Llámame, devolveme la bici te la compro yo. No se la ofrezcas a nadie más ni la desarmes por favor vendémela a mí«.