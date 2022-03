El vacunatorio central sumo una nueva actividad y es llegar a todas las escuelas con la vacunación para covid-19, así mismo reforzando la cartilla de vacunación en edad escolar. Desde el vacunatorio se reconoce la positiva respuesta de los padres en la vacunación de chicos de 7 a 12 años.

A una semana del inicio de este nuevo ciclo lectivo 2022, desde el vacunatorio central del Hospital Enfermeros Argentinos se comenzó a trabajar para poder llevar la vacunación a chicos de 7 a 12 años a todas las escuelas del departamento. En diálogo con F.M. VIÑAS Juan José Castro Coordinador del Área Departamental de Salud, expresó: ‘Se comenzaron tres actividades, una es la vacunación de jardín y sexto grado, también se está haciendo es sarampión, rubeola y papera depende la edad que tienen los niños menores de 6 años y para los mayores de 7 años se hace nada más que sarampión y rubeola y en tercer lugar se le suma la vacunación anti covid-19’.

La vacunación anti covid-19 necesita la autorización de los padres para poder realizarla a diferencia del resto de las vacunas de la cartilla. ‘Le pedimos a los papas para que estén presentes en esto y para que firmen la autorización, se mandan dos papeles uno que es el consentimiento informado y el otro donde le estamos informado al papá las vacunas que vamos hacer en el calendario de vacunación de siempre’, agregó.

En el trascurso del año 2020 y 2021 como las clases pasaron por el proceso de la virtualidad, muchos chicos no pudieron completar su cartilla de vacunación y se realizará este año.

‘Lo único bueno que tenemos con respecto a otros departamentos que no tenemos negativa y hay papás que por ahí no han firmado la autorización porque le faltaban días para hacer la segunda dosis para hacer el refuerzo pero no tenemos negativa como ha pasado en otros departamentos del norte de la provincia’, resaltó Juan José Castro.