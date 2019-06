Ayer, lunes 10 de junio, por la mañana se inauguró la Muestra de Arte “Homenaje permanente a los Héroes de Malvinas” en Multiespacio Cultural Bodega Faraón.

Se hicieron presentes miembros de la Asociación de Ex Combatientes de Mendoza y participaron los alumnos y docentes de 6to y 7mo grado del Colegio Santo Tomás Moro.

“Hemos empezado a educar en la reafirmación de nuestros derechos argentinos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur con esta muestra itinerante compuesta de obras de pintores y escultores mendocinos que fueron adhiriendo a esta causa. El objetivo es hacer patria y reafirmar nuestros derechos los 365 días del año, para que los niños puedan apreciar a través del arte los derechos soberanos sobre las Islas del Atlántico Sur. Con esta muestra y con la proyección de películas a alumnos de distintos niveles hemos llegado a miles de niños y jóvenes que se interesan por la gesta heroica de Malvinas. En este sentido la educación es fundamental porque un pueblo que olvida su pasado no puede proyectar hacia su futuro”, especificó el Presidente de la Asociación Ex Combatientes de Malvinas en Mendoza Hugo Olivera.

El Presidente también agradeció al Intendente por poder estar presente e invitó a los ciudadanos y turistas para que se acerquen y puedan ser parte de esta muestra inédita de escultores y pintores mendocinos, donde se ven reflejados actos y hechos del período comprendido entre aquel 2 de abril y 14 de junio de 1982, cuando por 74 días se pudo mantener la soberanía en aquellas Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, la Vicedirectora del Colegio Santo Tomás Moro María Violeta Cano manifestó que los alumnos de sexto y séptimo grado que asistieron con sus docentes están muy entusiasmados e interesados con la muestra. “Siempre le damos mucha importancia a Malvinas, los chicos de quinto año cada año hacen grafitis alusivos”.

FOTOGALERÍA

F.B. (Redacción F.M. Viñas).