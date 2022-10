Sin el aval el Gobierno y sólo con la firma de una senadora, este martes ingresó al Senado el proyecto de ley de zonificación minera del Intendente Juan Manuel Ojeda, que implica la explotación minera en algunos lugares de Malargüe con químicos prohibidos por la Ley 7722.

Formalmente, la autora del proyecto es la Senadora radical Jésica Laferte, esposa del Intendente Ojeda. En este punto, no acompañó ningún legislador afín al Gobierno de Rodolfo Suarez, que a través de voceros se encargó de destacar que no avala la presentación de la iniciativa.

‘No estamos para agregar una discusión de tal magnitud’ mencionó el Senador Provincial, Leonardo Viñolo respecto a la decisión del Gobierno Provincial de no apoyar el proyecto y remarcó ‘la modificación de la corte aún no se cierra, acaba de entrar al Senado después de haber sido aprobado en Diputados’. La iniciativa, presentada por el Intendente de Malargüe, busca que se puedan utilizar sustancias actualmente prohibidas por la ley 7722, aunque –en caso de ser aprobada– solo regiría para la megaminería en el departamento sureño.

El Gobernado Rodolfo Suarez, manifestó con anterioridad que el debate para modificar la 7722 no iba a volver a tener espacio durante su gestión, el hecho de que la propuesta sea aplicable solo en un espacio delimitado de Malargüe y la actividad sea controlada por el propio Gobierno provocó que el mandatario tuviera que escuchar los pormenores de la propuesta.

En cuanto al presupuesto, Viñolo afirma que ‘todavía está en un proceso explicativo, no va a entrar en un debate hasta que se escuchen todas las partes del mismo presupuesto’. ‘La Ley de presupuestos dice que cuando no hay una estimación aprobada hay que manejarse con el presupuesto del año anterior’ indicó. ‘Estamos en pleno dialogo, no vamos a salir todavía hasta que surjan las modificaciones, porque se pueden agregar y se pueden quitar otras’ expresó en representación de la comuna alvearense.

