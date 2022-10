Tiene como objeto el estímulo y la promoción de aquellas inversiones que tengan como destino la utilización de recursos naturales y su optimización, la generación de empleo, que fomenten el cupo femenino y se utilicen equipos de origen mendocino.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto por el cual se crea el Programa Mendoza Activa Eficiencia, que busca ayudar al ‘crecimiento y desarrollo económico, acompañando la inversión privada, mejorando la competitividad y dinamizando el esfuerzo en conjunto entre la Provincia y los Municipios’.

Se propone además con esta nueva edición de Mendoza Activa, estimular ‘a las inversiones que tengan como destino la generación de empleo y la producción y comercialización de productos y servicios locales en el territorio provincial’.

Según dispone el articulado, será creado en el ámbito del Ministerio de Economía con el objeto de ‘acelerar la reactivación de las actividades económicas’ que se relacionen con eficiencia energética, eficiencia de riego y eficiencia hídrica, y aquellas actividades de sectores relacionados, ‘priorizando los fondos de una manera equitativa en cada uno de los oasis provinciales, teniendo en cuenta para ello la cantidad de habitantes y las necesidades socioeconómica de los departamentos’. Para ello se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir la suma de 9.500 millones de pesos

Este Programa reintegrará a los beneficiarios, el 40% de la inversión realizada, neta de IVA, a través de dinero en efectivo, tarjeta de consumo o billetera electrónica, y crédito fiscal, en relación a las siguientes actividades: eficiencia energética; ciencia y tecnología; desarrollo agrícola; maquinaria agrícola; defensa agrícola; eficiencia agrícola; ganadería; proyectos integrales con finalidad ganadera agrícola, industrial y otros; atracción de inversiones que tengan por objeto los puntos anteriores; eficiencia hídrica e industria, parques industriales y equipamiento industrial.

Asimismo incluye el Plus Activa, que consiste en un plus de crédito fiscal en concepto de estímulo luego de haber realizado las inversiones. Este plus será de hasta un 10% cuando genere empleo de plazo indeterminado a través de los programas de empleo provincial para las líneas mencionadas en el párrafo anterior; hasta el 5% cuando los postulantes tengan en sus órganos de gobierno una proporción mayoritariamente femenina; y hasta el 5% cuando hayan utilizado componentes de origen mendocino.

‘En todos los casos la sumatoria del Plus Activa no podrá superar el 10% de la inversión efectivamente realizada, neta de IVA para beneficiarios o beneficiarias que revistan la calidad de responsables inscriptos’, dice el texto legislativo.

Podrán ser beneficiarios aquellas personas humanas y jurídicas con o sin fines de lucro que no superen los límites de facturación y cantidad de empleados establecidos por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, para encuadrar en los topes de la categoría para ser MIPyME.

Otro de los requisitos es que se encuentren inscriptas como contribuyentes en la provincia y desarrollen sus propuestas de inversión en esta jurisdicción. Para el caso de sociedades extranjeras y de otras jurisdicciones, deberán tener sucursal o sede radicada en la provincia o demostrar la iniciación del trámite de inscripción correspondiente.

Finalmente, que presenten una propuesta de inversión categorizada en las actividades económicas antes descriptas.