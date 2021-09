En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de vándalos compuesto por seis personas destruyó haciendo uso de una gomera siete luminarias led de 100 watts nuevas que habían sido colocadas hace una semana en calle Libertad, entre calles Chacabuco y 9 de Julio. El valor de los daños supera los $70 mil.

Fue alrededor de las 3:00hs según el testimonio de algunos vecinos del lugar que observaron como impunemente cuatro chicos jóvenes y dos mujeres se divertían dañando las luminarias que son de bien público y que fueron colocadas para mejorar el alumbrado en una de las vías más transitadas de la Ciudad.

Miguel Solá, Coordinador Municipal en el Barrio San Carlos, repudió los hechos y en diálogo con F.M. VIÑAS indicó: ‘Sentimos una sensación de impotencia y tristeza porque se viene trabajando para mejorar el servicio de alumbrado y estas cosas no deberían suceder. Fue cerca de las 3 am cuando un vecino me comunicó lo que estaba sucediendo por lo que llamamos al 911 pero llegamos tarde porque ya se habían ido‘.

Consultado si a las luminarias se les puede adherir algún mecanismo de protección, Solá explicó: ‘Es complicado ya que están en garantía porque las compramos directamente a Philip aunque ya estuvimos viendo con los metalúrgicos qué sistema se puede diseñar para protegerlas‘.

‘El vecino describió que se trata de menores de edad por lo que se está investigando con la cámara de videovigilancia en Av. Alvear Este y Libertad para determinar quienes son los responsables‘, agregó, y en la misma línea subrayó: ‘Sería bueno que los padres de estos chicos se hagan cargo de esta inversión que es de todos los alvearenses‘.

Asimismo aseguró que existe la iniciativa del Ejecutivo de colocar cámaras de seguridad en los ingresos al Barrio San Carlos, decisión que depende del Ministerio Público Fiscal: ‘Las que había antes de 2015 se treparon por el poste y las arrancaron por lo que el Ministerio Público Fiscal decidió no instalar más cámaras allí. Sabemos que las cámaras ayudarían a prevenir delitos o actuar directamente contra los delincuentes si se consuman los hechos por lo que se está pidiendo reinstalar estos dispositivos en el barrio‘.