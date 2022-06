En la madrugada del domingo en el distrito de Bowen precisamente en la calle Rivadavia zona de Pozo Hondo se incendió un automóvil Ford Focus y un camión regador, el personal de la comisaria 46 del distrito se dirigió hacía el hecho donde en el lugar del incidente ya se encontraban los bomberos voluntarios de Bowen

Los ocupantes del vehículo menor resultaron ilesos al igual que el conductor del camión Dimex, en cuanto a daño material se detectó la perdida total del vehículo, por parte el camión perdió en su totalidad la cabina y motor, en el lugar del hecho trabajaron los bomberos y policías del distrito de Bowen y la policía científica.

La delegada de Bowen, Eliana Manzano, detalló lo sucedido con los automóviles «Cuando llegue al lugar el camión estaba totalmente en llamas y ya no había mas nada que hacer, el camión estaba en un lugar donde no debía estar, sin un previo llamado a los bomberos, nosotros recibimos un llamado de bomberos de la policía, si tenemos el camión en condiciones le prestamos el apoyo a ellos, en el caso que no sea así se pide ayuda a servicios públicos de General Alvear o a defensa civil» Además se detalló la situación en la que estaba el camión en el lugar del incendio «El camión quedo dentro de una pileta y quedo inmovilizado, las llamas del auto provocaron que este mismo quedara totalmente incendiado, yo desconozco quien era el conductor del Ford Focus, lo que si se es que el camión no debía estar en ese lugar sin mi autorización, el no estaba autorizado a apagar ese incendio» en dialogo con F.M VIÑAS

Se van a iniciar acciones para esta persona, queda en manos de la justicia de la parte de legales en la municipalidad y también de recursos humanos los cuales serán los encargados de llevar esta situación con total formalidad y dedicación.

L.L