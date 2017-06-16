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INAUGURACIÓN DE MONUMENTO POR LOS 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY 7722
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16 Junio, 2017
Este martes 20 de junio se realizará la inauguración del monumento en conmemoración a los 10 años de sancionada la ley Nº 7722.
Se realizarse a las 15.00 en Ruta 188 y Callejón Echeverría.
A.M
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