A partir de las 8:00 y hasta las 13:00h de este viernes, el Hospital “Enfermeros Argentinos” brindará de manera libre y gratuita chequeos oftalmológicos en el marco de la Campaña Nacional que lleva a cabo el Consejo Argentino de Oftalmología.

En colaboración con los oftalmólogos del hospital, los doctores Carrizo, Bauza y Fuentes van a estar recepcionando en el Consultorio 4 a toda aquella persona que desee controlar su presión óptica y realizar la examinación del nervio óptico.

El Dr. Bauza en diálogo con F.M. Viñas explicó: “Desde el Consejo Argentino de Oftalmología se planteó la intención de hacer una campaña durante toda esta semana para concientizar sobre la necesidad de control sobre la presión ocular que puede conllevar a el Glaucoma”. Además aseguró que “no es necesario poseer obra social ni mutual”.

“El Glaucoma es una enfermedad crónica, multifactorial, donde se produce un daño en el nervio óptico, que lleva la imagen al cerebro. El principal daño del nervio óptico es la presión ocular. Cuando la persona tiene aumento de la presión ocular por diversos factores produce un daño en el nervio que conlleva a la perdida de la visión periférica y si el daño es mayor lleva a la ceguera”, explicó el Dr. Carrizo sobre la enfermedad.

Sobre lo que realizarán mañana, Carrizo comentó: “Prevenimos que se llegue a ese estadio de ceguera controlando a los pacientes que tienen factores de riesgo: tener más de 40 años, antecedentes familiares de Glaucoma, traumatismos en los ojos y/o personas que tengan tratamiento crónico con corticoides”.

“Para paciente que sea sospechoso de tener la enfermedad hay tratamiento médico con gotas. Cuando no funciona este tratamiento se pasa a la cirugía. Si la persona tiene mucho daño en el nervio óptico no tiene vuelta atrás. La enfermedad no tiene cura por eso es importante la prevención y por ende la campaña que estamos realizando a nivel nacional”, concluyó.

Por su parte, el Dr. Fuentes, reflejó: “El glaucoma no tiene síntomas. Tiene indicios sutiles como dificultad para realizar un enfoque o un lente certero o mala visión nocturna por la pérdida de las células periféricas, que permiten que uno vea de noche. El glaucoma crónico simple lo puede tener cualquier persona que viene a consulta a pedir lentes o tiene conjuntivitis y no sabe o no le han tomado presión. Por eso es importante hacer una consulta oftalmológica evitando el lente de farmacia que si bien es cómodo no soluciona realmente la pesquisa y diagnóstico del Glaucoma”.

“No hay que tener preparación previa ni temor. Hay que venir a partir de las 8:00h donde solo le tomará 5 minutos la consulta. Se aconseja que sea anual la consulta para percibir esta patología”, explicó Fuentes.

