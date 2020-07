El pasado domingo se disputó el torneo continental “II Internacional Cordillera de los Andes” y ambos Alvearenses, demostraron ser los mejores dentro de la dura categoría Sub 18.

Organizado por referentes de la Federación Colombiana de Ajedrez, se disputó la segunda edición del torneo On line “Cordillera de los Andes”, de las categorías Sub 8 a Sub 18.

Dentro de la fuerte categoría Sub 18, en la que participaron representantes de la mayoría de los países del Continente, Juan Ignacio Ruíz logró quedarse con el Oro, producto de 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.

La campeona Mendocina Femenina Sub 18, Rocío Barros quedó sólo un escalón por debajo, con el mismo score, pero menor puntuación para el sistema de desempate. Completó el Podio, el Colombiano Omar Dalkier.

De esta manera los jóvenes ajedrecistas locales, vuelven a brillar en torneos nacionales, gracias a la modalidad virtual del jueco-ciencia, a la que millones de personas en todo el mundo eligen no sólo para practicar al ajedrez como deporte, sino también como pasatiempo.

F.B.